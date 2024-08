Diese Gegner warten auf Rapid und LASK

Nichts wurde es aus der erhofften Qualifikation für die Europa League. Rapid und LASK mussten sich am Donnerstag Braga bzw. Bukarest geschlagen geben und wechseln nun in die Conference League.

Statt acht hochkarätigerer Partien in der Europa League warten in der Ligaphase der Conference League lediglich sechs Spiele. Die Zulosung der sechs Gegner erfolgt am Freitag (14.30 Uhr).

Pots for the Conference League have been finalized!



The draw is on Friday at 14:30 CET. pic.twitter.com/0gF3CICI7l