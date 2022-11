Köln nach Remis gegen Nizza ausgeschieden

Lech Posen hat sich in Austrias Fußball-Conference-League-Gruppe den zweiten Aufstiegsplatz gesichert. Die Polen feierten am Donnerstag in der letzten Runde einen 3:0-Heimsieg über das bereits als Pool-C-Sieger feststehende Villarreal und stehen damit als Zweiter im Sechzehntelfinale.

Für Hapoel Be'er Shevar war das 4:0 gegen die "Veilchen" zu wenig, die Israelis schlossen die Gruppenphase zwei Punkte hinter Lech als Dritter ab. Ausgeschieden ist auch der 1. FC Köln nach einem Heim-2:2 gegen Nizza. Die Deutschen, bei denen Florian Kainz in der 59. Minute ausgetauscht wurde, landeten jeweils einen Zähler hinter den Franzosen und Partizan Belgrad an der dritten Stelle. Rapid-Bezwinger Vaduz unterlag mit Manuel Sutter und Anes Omerovic in der Startelf sowie Kristijan Dobras als Einwechselspieler (ab. 46.) Apollon Limassol mit 0:1 und wurde Letzter in Gruppe E. Zalgiris Vilnius mit Mario Pavelic musste gegen Slovan Bratislava eine 1:2-Niederlage einstecken. Dies bedeutete am Ende Rang vier in Gruppe H. Ebenso ohne Erfolgserlebnis verlief der letzte Spieltag für die bereits ausgeschiedenen Clubs der Österreicher in Gruppe A. Der lettische Vertreter RFS mit Tomas Simkovic (bis 45.) und Kevin Friesenbichler (ab 59.) zog gegen Fiorentina mit 0:3 den Kürzeren. Heart of Midlothian unterlag ohne den verletzten Peter Haring auswärts bei Istanbul Basaksehir mit 1:3.