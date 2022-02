Schwab unterliegt mit PAOK Midtjylland 1:0

Schwab spielte in der Zwischenrunde der Uefa Conference League durch.

Sein Verein PAOK muss sich im Rückspiel in exakt einer Woche aber steigern, will der Aufstieg die nächste Runde noch gelingen. Bereits in der 20 Minute brachte Andersson die Dänen in Führung. Schwab sah in Minute 41 die gelbe Karte und wurde knapp vor der Schlussviertelstunde ausgewechselt. Schwab hat in den letzten Wochen seinen Stammplatz bei den Griechen verloren, auch über eine Rückkehr nach Österreich gab es zuletzt Gerüchte.

Das Team von ÖFB-Spieler Phillip Mwene, der PSV Eindhoven, siegt in der Zwischenrunde gegen Maccabi Tel Aviv mit 1:0. Das Team von Ex-Salzburg Coach Roger Schmidt machte bereits in Minute 11 den entscheidenden Treffer. Mwene spielte von Beginn an, wurde zur Halbzeit jedoch ausgewechselt.