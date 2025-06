Darum war Sixpack-Messi nach Achtefinaleinzug stinksauer

Nicht nur sportlich kann Lionel Messi mit seinen seit gestern 38 Jahren noch locker mit den Jungstars mithalten – auch optisch ist der Inter-Miami-Kapitän weiterhin in Topform. Beim 2:2 gegen Palmeiras, das Inter Miami den Gruppensieg kostete, war der Weltmeister jedoch sichtlich bedient.

Aus Frust warf Messi sein Trikot auf den Rasen und stapfte wortlos Richtung Kabine – dabei offenbarte er einen durchtrainierten Oberkörper wie zu seinen besten Barça-Zeiten. Ein spontaner Showdown, der besonders bei den weiblichen Fans für Begeisterung sorgte. Die Reaktionen im Stadion reichten von lautstarken Geburtstagsgrüßen bis hin zu einem Heiratsantrag einer euphorischen Fan-Oma.

Doch warum war Messi trotz Achtelfinaleinzug so geladen? Der Grund: Miami verspielte in der Schlussphase den sicher geglaubten Gruppensieg – und das nach einer komfortablen 2:0-Führung bis zur 80. Minute. Für den Argentinier, der in seiner Karriere bislang alle 33 Gruppenphasen in Klub- und Nationalteam-Wettbewerben überstanden hat, bedeutet das 2:2 nun ein echtes Hammerlos.

Außenseiter-Premiere für Messi

Am Sonntag (ab 18 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) trifft er in Atalanta ausgerechnet auf seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain – und das zum ersten Mal als Außenseiter. Doch das Wiedersehen hat noch mehr Brisanz: Mit PSG-Coach Luis Enrique gewann Messi 2015 das Triple beim FC Barcelona. Zehn Jahre später kommt es nun zur hoch emotionalen Reunion – eine Begegnung, die der Argentinier vermutlich lieber noch vertagt hätte.

Inter-Miami-Coach Javier Mascherano blickt dem Duell dagegen deutlich gelassener entgegen: „Auch wenn wir es mit dem wohl besten Team Europas zu tun bekommen, werden wir das Spiel mit dem gleichen Ernst und der gleichen Demut angehen wie bisher. Das ist ein historischer Abend für die MLS – wir gehören zu den besten 16 Teams der Welt“, so der 41-Jährige.