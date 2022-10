Davon kann sich die Austria nichts kaufen

oe24-Kolumnist Frenkie Schinkels spricht über den Europacup-Auftritt der Austria und von Sturm.

Die Austria hat sich beim 1:1 gegen Pilsen unheimlich teuer verkauft. Wie schon so oft in der Conference League. Davon kann man sich am Ende aber nichts kaufen. Die Veilchen sind vorzeitig ausgeschieden. In einer Gruppe, die nicht leicht, aber machbar war. Ich glaube, dass den Spielern einfach noch die internationale Erfahrung fehlt. In den entscheidenden Szenen hat die Austria oft die Kaltschnäuzigkeit vermissen lassen. Das wird im Europacup hart bestraft. Im letzten Gruppenspiel geht es gegen Hapoel Be‘er Sheva nur noch um die goldene Ananas. Dann kann sich die Austria wieder voll und ganz auf die Liga konzentrieren und nächstes Jahr vielleicht den nächsten Europa-Angriff starten – mit etwas mehr Erfahrung.

Hoffe, dass Sturm und Feyenoord aufsteigen

Bei Sturm ist die Hoffnung groß, dass man in der Europa League überwintert. Ich war beim 1:0 gegen meinen Herzensklub Feyenoord im Stadion. Die Stimmung war gigantisch – vor allem nach dem Siegtor in der 93. Minute. Dass Feyenoord verliert, tut mir natürlich weh, aber ich gönne es auch den Grazern. Ich hoffe, dass beide Teams am letzten Spieltag noch den Aufstieg schaffen.