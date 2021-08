Eurofighter hoffen auf Losglück

Herzlich willkommen beim Sport24-LIVE-Ticker!

Die Auslosung zur Gruppenphase der Europa League 2021/22 findet mit doppelter rot-weiß-roter Beteiligung statt. Sowohl Rapid als auch Sturm überstanden das Playoff der Qualifikation und finden sich bei der Auslosung in Istanbul jeweils in Topf vier wieder. Am heutigen Freitag (ab 13:30 Uhr) wird aber auch erstmalig eine Gruppenphase der Europa Conference League ausgelost - und ein österreichischer Klub ist mit dabei. Der LASK , der auf dem Weg in den neuartigen dritten UEFA-Bewerb Vojvodina Novi Sad sowie St. Johnstone ausschalten konnte, wird bei der Auslosung sogar aus Topf eins gezogen! Mit Sport24 verpassen Sie keine Losziehung!