Auf der Insel sind Probleme mit den Fans keine Seltenheit. Doch in diesem Fall sind es nicht nur britische Ultras, die für Ärger sorgen. Rund 1.200 Rapid-Anhänger folgten ihrer Mannschaft nach London, um für heimische Atmospähre zu sorgen. Beim 1:0 der "Hammers" eskalierte dann jedoch die Stimmung und endete in einem handfesten Fan-Streit.

The West Ham fans and Rapid Vienna fans getting heated after West Ham scored ???? pic.twitter.com/V7IMPe3iUt