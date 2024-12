Jackpot! Salzburg casht 50. Mio. ab

RB Salzburg darf sich wegen der Teilnahme an der Klub-WM 2025 über eine beachtliche Geldsumme freuen.

Das neue Format der FIFA-Klub-WM ist vor allem eines: Groß! Das zeigen nicht nur die erstmals 32 anstelle von sieben teilnehmenden Mannschaften sondern auch die unglaublichen Geldsummen, die den einzelnen Klubs dabei winken. Auch RB Salzburg gehört zu den Glücklichen, die ordentlich abcashen können. Bevor Donnerstagabend in Miami (19 Uhr) die WM-Gruppen ausgelost werden und die Bullen überhaupt wissen was (oder besser gesagt wer) sie erwartet, steht bereits eines fest: Alleine für den WM-Antritt erwartet das Team rund um Goalie Alexander Schlager ein Geldregen.

Geldregen & Messi

50 Millionen Euro wandern auf das Salzburg-Konto, bevor vom 15. Juni bis 13. Juli in elf US-Stadien um den Klub-WM-Titel gekämpft wird. Doch nicht nur eine Mega-Summe wartet auf die Truppe von Coach Pep Lijnders auch einem Hammer-Gegner könnte man auf dem Platz gegenüberstehen: Denn auch der argentinische Weltmeister Lionel Messi nimmt mit Inter Miami an dem Bewerb teil. Möglich wäre es mit dem Ex-Barcelona-Superstar in einer der acht Gruppen zu landen - Salzburg ist in Lostopf 2, Miami in Topf 4.

Die vier Lostöpfe

Topf 1:

FC Bayern (Deutschland)

Manchester City (England)

Real Madrid (Spanien)

Paris Saint-Germain (Frankreich)

CR Flamengo (Brasilien)

SE Palmeiras (Brasilien)

Fluminense FC (Brasilien)

River Plate (Argentinien)

Topf 2:

RB Salzburg (Österreich)

Borussia Dortmund (Deutschland)

FC Chelsea (England)

Atletico Madrid (Spanien)

Inter Mailand (Italien)

Juventus Turin (Italien)

FC Porto (Portugal)

Benfica Lissabon (Portugal)

Topf 3:

Al Hilal (Saudi-Arabien)

Ulsan HD (Südkorea)

Al-Ahly (Ägypten)

Wydad Casablanca (Marokko)

CF Monterrey (Mexiko)

Club Leon (Mexiko)

Botafogo (Brasilien)

Boca Juniors (Argentinien)

Topf 4:

CF Pachuca (Mexiko)

Seattle Sounders (USA)

Inter Miami (USA)

Esperance Tunis (Tunesien)

Mamelodi Sundowns (Südafrika)

Urawa Red Diamonds (Japan)

Al Ain (Vereinigte Arabische Emirate)

Auckland City (Neuseeland)

Gegen wen die Bullen um den Gruppensieg kämpfen müssen steht Donnerstagabend fest.