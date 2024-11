Rapid bei Youth-League-Premiere weiter

Hütteldorfer nach 3:2-Erfolg im Rückspiel gegen Braga nun gegen FC Basel - Salzburg verspielte bei Feyenoord 2:0-Führung, hat Aufstieg in Ligaphase aber praktisch sicher

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Aufstieg Rapid, Tabellensituation Salzburg ---------------------------------------------------------------------

Die Fußball-U19 von Rapid hat bei der Premiere in der UEFA Youth League ihr erstes K.o.-Duell überstanden. Die Hütteldorfer setzten sich am Mittwoch im Zweitrunden-Rückspiel des Meisterweges gegen SC Braga mit 3:2 durch. Das Hinspiel in Portugal hatte 0:0 geendet. Salzburgs Nachwuchs musste in der Ligaphase des Bewerbes in der vierten Partie erstmals Punkte abgeben, befindet sich nach einem 2:2 bei Feyenoord Rotterdam aber weiter voll auf Kurs Richtung Sechzehntelfinale.

Um den Einzug in die Runde der letzten 32, in der Meister- und Ligaweg zusammengeführt werden, kämpft Rapid am 27. November auswärts und am 11. Dezember zu Hause gegen den FC Basel. Im Rückspiel gegen Braga machten die Grün-Weißen zweimal einen Rückstand wett. Furkan Dursun traf kurz vor der Pause aus der Drehung zum 1:1 (42.). 15 Minuten vor Schluss bereitete er das 2:2 durch den erst 16-jährigen Fabian Silber mit einer Flanke vor (75.). Für die Entscheidung sorgte Yasin Mankan mit einem Volley von der Strafraumgrenze (82.).

Salzburgs "Jungbullen" führten in Rotterdam dank Toren des zur Pause eingetauschten Phillip Verhounig (46., 54.) jeweils nach Vorarbeit von Tim Trummer bereits 2:0. Die zuvor in der Youth League noch punktlosen Niederländer schlugen aber durch Tobias van den Elshout (64.) und Paulo Rudisill (68.) zurück. Salzburg-Stürmer Oghenetejiri Adejenughure wurde in der 70. Minute wegen einer angeblichen Tätlichkeit ausgeschlossen. Mit zehn Punkten steht der Aufstieg für Salzburg aber praktisch fest. Nur Inter Mailand liegt nach vier Runden vor den Salzburgern.