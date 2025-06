Real Madrid trifft auf Underdog Pachuca

Real Madrid startet als klarer Favorit in das Klub-WM-Duell gegen Pachuca. Die losblancos mit Neuzugang Trent Alexander-Arnold treffen am Sonntag auf den mexikanischen Underdog. Die "Königlichen" wollen den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

Real Madrid gilt als einer der Hauptfavoriten auf den Klub-WM-Titel. Mit Spielern wie Trent Alexander-Arnold, Arda Güler und Endrick verfügen die Spanier über einen überlegenen Kader. Trotz möglicher Rotation nach der langen Saison bleibt Madrid am Sonntag (21 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) der klare Favorit gegen den mexikanischen Vertreter. Pachuca als krasser Außenseiter Die Mexikaner bereiteten sich mit einem Freundschaftsspiel auf das Turnier vor und könnten durch frühere Spielpraxis zunächst einen leichten Vorteil haben. Ihr größtes Potenzial liegt im Konter - doch gegen die defensiv starken Madrilenen wird dies eine schwere Aufgabe. "Wir wissen, dass wir Außenseiter sind", so ein Vereinsvertreter. Historische Ausgangslage Real Madrid hat in seiner reichen Vereinshistorie bereits zahlreiche internationale Titel gewonnen. Für Pachuca wäre ein Unentschieden oder gar Sieg gegen den 14-fachen Europapokalsieger eine historische Sensation. Die Spanier wollen jedoch unbedingt gewinnen, um früh die nächste Runde zu erreichen.