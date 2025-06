Sabitzer trifft auf Abwehr-Biest Ramos!

Nächstes Top-Duell für Marcel Sabitzer (31)! Der ÖFB-Star und sein BVB bekommen es im Achtelfinale der Klub-WM mit dem mexikanischen Top-Klub CF Monterrey und Abwehr-Legende Sergio Ramos (39) zu tun. Gespielt wird am 2. Juli in Atlanta

Sabitzer will Ramos knacken

Während sich Dortmund mit zwei Siegen und einem Unentschieden souverän durch die Gruppenphase spielte, überzeugte Monterrey mit starker Defensive und kompromisslosem Auftritt. Gegen Japans Urawa Red Diamonds gab’s ein klares 4:0 mit Ex-Weltmeister und Real Madrid-Star Sergio Ramos (39) als Fels in der Abwehr. Das Team kassierte bislang nur ein Gegentor überhaupt im Wettbewerb.

BVB vermeidet Inter

Als Tabellenerster in der Gruppe-F trifft Sabitzer mit Borussia Dortmund im Achtelfinale nicht auf Inter Mailand, sondern eben auf die Mexikaner aus Monterrey. Die "Rayados" haben in der Gruppe-E gegen Inter immerhin ein 1:1 erkämpft und reihten sich als Zweiter hinter den Italienern ein. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (45) kündigt an: "Wir haben Lust drauf und wollen unbedingt eine Runde weiterkommen."

Ob Ramos und Monterrey die BVB-Offensive stoppen können? Sabitzer will genau das verhindern. Wir werden es herausfinden am 2. Juli (03 Uhr, live DAZN).