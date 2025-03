Salzburg besiegt Atletico 2:1 und zieht ins Viertelfinale ein

Salzburgs U19 hat das Viertelfinale der UEFA Youth League erreicht. Ein 2:1-Sieg gegen Atletico Madrid sicherte den verdienten Aufstieg für die Jungbullen.

Red Bull Salzburg hat in der UEFA Youth League das Viertelfinale erreicht. Der Nachwuchs aus dem Bullen-Stall setzte sich am Dienstag im Achtelfinale gegen Atletico Madrid mit 2:1 (0:0) durch. Edmund Baidoo (56.) und Kapitän Valentin Sulzbacher (62./Elfmeter) erzielten in Salzburg für das Team von Trainer Daniel Beichler die Tore. Der kommende Gegner wird am Mittwoch im Spiel zwischen Sturm Graz und Titelverteidiger Olympiakos Piräus ermittelt.

Salzburgs Lassina Traore wurde in der 36. Minute mit Gelb-Roter Karte vom Platz geschickt. Beichler opferte daraufhin Stürmer Oghenetejiri Adejenughure und brachte Verteidiger Jakob Brandtner für ihn ins Spiel. Die Gastgeber-U19 hatte insgesamt die besseren Szenen in der Offensive und ein paar brauchbare Chancen auf den Füßen. Das setzte sich auch nach der Pause fort.

Spannende Schlussphase nach Atletico-Anschlusstreffer

Nach dem 2:0 durch Mittelfeldmotor Sulzbacher, der seine starke Leistung mit dem verwandelten Elfmeter unterstrich, und dem Platzverweis von Jose Fernandez schienen die Österreicher das Momentum auf ihrer Seite zu haben. Dann traf Romeo Hueso (66.) von knapp innerhalb des Strafraums ins lange Eck und leitete die Schlussoffensive der Spanier ein, die Salzburg mit etwas Zittern unbeschadet überstand.

Trainer Beichler schwärmt von seinem Team

Beichler geriet nach dem Erfolg über die spanischen Granden ins Schwärmen. "Wie die Jungs heute aufgetreten sind, war unfassbar. Dieser Sieg ist sowas von hochverdient gewesen", sagte der ehemalige ÖFB-Teamspieler. "In Unterzahl zu den beiden Toren zu kommen, Hut ab, die Erleichterung am Ende war groß. Es war am Ende von den Schiedsrichterentscheidungen alles ein Stück weit gegen uns, das hat uns aber nicht davon abgehalten, eine Top-Leistung zu bringen und aufzusteigen."