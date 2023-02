Salzburg kämpft in Bern um Youth-League-Achtelfinale

Für die "Alten" ist die Fußball-Königsklasse nach dem Umstieg in die Europa League schon Geschichte, Salzburgs "Jungbullen" aber sind nach wie vor im Rennen.

Am Dienstag (18 Uhr) peilt die Truppe von Trainer Fabio Ingolitsch im Play-off den Einzug ins Achtelfinale der Youth League an. Gegner im Stadion Wankdorf sind die Young Boys Bern. "Wir fahren mit dem klaren Ziel nach Bern, in die nächste Runde zu kommen", stellte Ingolitsch klar.

Salzburg verpasste mit Rang zwei in der Gruppenphase hinter dem AC Milan die direkte Achtelfinal-Qualifikation, die Young Boys setzten sich am sogenannten Meisterschaftsweg in je zwei Partien erst gegen NK Domzale (SLO) und dann im Elfmeterschießen gegen AIK Solna (SWE) durch. "Ein K.-o.-Duell zum Saisonstart ist eine spezielle Situation für uns alle. Wir müssen vor allem mental das richtige Spannungsniveau finden, um den Fokus völlig auf unser Spiel legen zu können", meinte Ingolitsch. "Genau für solche Herausforderungen spielen wir Fußball."