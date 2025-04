Salzburgs Nachwuchs im Halbfinale gegen Trabzonspor – „Nur Finale kann Ziel sein“

Mit breiter Brust geht Salzburgs Nachwuchs am Freitag ins Youth-League-Halbfinale gegen Trabzonspor. Trainer Daniel Beichler hat klare Ziele: „Nur Finale kann Ziel sein.“

Die Salzburger Jungbullen bestreiten am Freitag (14.00 Uhr, live auf Sky) in Nyon das Youth-League-Halbfinale gegen Trabzonspor. Nach starken Auftritten in der Saison, darunter Siege gegen Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain und Atletico Madrid, peilt das Team die Wiederholung des Triumphs von 2017 an.

Ausfälle schmälern Offensivkraft

Trainer Daniel Beichler muss auf mehrere Schlüsselspieler verzichten: Goalgetter Phillip Verhounig (Adduktorenverletzung) fehlt ebenso wie die Stürmer Oghenetejiri Adejenughure und Enrique Aguilar. Zudem sind Edmund Baidoo, Joane Gadou, Valentin Sulzbacher und Tim Trummer für den Bundesliga-Titelkampf abgestellt.

Trabzonspor als gefährlicher Gegner

Trotz fehlendem großen Namen hat sich der türkische Klub mit Siegen über Juventus Turin, Atalanta Bergamo und Inter Mailand Respekt verschafft. „Sie haben drei italienische Teams ausgeschaltet, das spricht für sich“, warnte Beichler. „Sie sind eine brutal leidenschaftliche Mannschaft.“

Finale als einziges Ziel

Für Salzburg ist es das vierte YL-Halbfinale. 2017 gewann man gegen Benfica Lissabon (2:1), 2022 gab es eine 0:6-Pleite. Heuer warten im Finale am Montag (18.00 Uhr) entweder der FC Barcelona oder AZ Alkmaar. „Wenn man im Halbfinale steht, kann nur der Finaleinzug das Ziel sein“, stellte Beichler klar.