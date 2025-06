Tormannfrage: Schlager im Wettlauf gegen die Zeit

Mission Klub-WM ist gestartet! Am Freitag hob Red Bull Salzburg Richtung New Jersey ab – mit an Bord: Alexander Schlager. Der angeschlagene Keeper trotzt seiner Handgelenksverletzung und hofft auf ein Wunder. Doch wie realistisch ist ein Einsatz auf der großen Bühne?

Für die Bullen wird dieser Sommer historisch! Der Vizemeister darf heuer an der FIFA-Klub-WM (14. Juni - 13. Juli) teilnehmen und trifft dort in der Gruppenphase auf Real Madrid, Al-Hilal und Pachuca – mit der Chance auf einen Jackpot von bis zu 112 Millionen Euro. Reha-Team soll für Wunder sorgen Mit einem 28-Mann-Kader reisten die Bullen am Freitag ins Basecamp nach New Jersey. Mit an Bord: Auch der zuletzt verletzte ÖFB-Torhüter Alexander Schlager. Beim WM-Quali-Auftakt gegen Rumänien (2:1) und San Marino (4:0) musste der 29-Jährige aufgrund einer Handgelenksverletzung noch pausieren. Ob es nun für einen Einsatz beim XXL-Turnier reicht, ist weiterhin offen. Doch es gibt Hoffnung: Schlager hat sein komplettes Reha-Team mitgebracht, das ihn – im Idealfall – bis zum Auftaktspiel gegen den mexikanischen Vertreter CF Pachuca (19. Juni, 0 Uhr MESZ) wieder fit bekommen soll. Mit Jonas Krumrey, Christian Zawieschitzky und Salko Hamzic sind drei junge Torhüter als Ersatz dabei. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Zusätzliche Motivation erhält Schlager durch eine besondere Ehre: Der gebürtige Salzburger trägt ab sofort die Rückennummer 1! Als er 2023 vom LASK zurück zu den Bullen wechselte, war die begehrte Nummer bereits vergeben. Nach 66 Einsätzen ist sie nun endlich seine – und er hofft auf seinen ersten Auftritt auf der großen Klub-WM-Bühne.