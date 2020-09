Jetzt auch Corona-Fall bei Red Bull Salzburg

Der Spieler habe nach seiner Rückkehr von einer Auslandsreise keinen Kontakt mit Teamkollegen gehabt und weise aktuell keine Symptome auf.

Salzburg. Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat am Montagabend einen positiven Covid19-Test bei einem Spieler vermeldet. Die Testung aller anderen Teammitglieder sei aber negativ verlaufen, die Vorbereitung auf das Nachholmatch der 1. Cuprunde am Mittwoch (20.25 Uhr) bei Schwarz-Weiß Bregenz verlaufe ohne weitere Einschränkungen, teilte der Club in einer Aussendung mit.

Der Spieler habe nach seiner Rückkehr von einer Auslandsreise keinen Kontakt mit Teamkollegen gehabt und weise aktuell keine Symptome auf. Er habe sich sofort in Quarantäne begeben, weitere Testungen folgen in den nächsten Tagen. Gemäß dem COVID-19-Präventionskonzept der Bundesliga seien diese bzw. der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) sowie die zuständige Gesundheitsbehörde informiert worden.