Kane-Doppelpack bei Bayerns 3:1-Erfolg gegen Augsburg

Serienmeister Bayern München hat am Sonntag auch das zweite Saisonspiel in der deutschen Fußball-Bundesliga problemlos für sich entschieden.

Eine Woche nach dem 4:0 in Bremen feierten die Münchner auch dank eines Doppelpackes von Harry Kane einen 3:1-Heimerfolg gegen den FC Augsburg. Mainz 05 gab indes beim Debüt von Rückkehrer Philipp Mwene gegen Eintracht Frankfurt (1:1) spät den Sieg aus der Hand.

ÖFB-Legionär Konrad Laimer kam bei den Bayern ab der 70. Minute als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Nach einer Anfangsphase mit wenig spielerischen Höhepunkten ging der Rekordmeister etwas glücklich in Führung. Leroy Sane scheiterte an Tormann Finn Dahmen, den Abpraller stolperte Augsburgs Felix Uduokhai über die eigene Torlinie (32.). Noch vor der Pause legte das Team von Trainer Thomas Tuchel nach. Kane verwandelte einen Handelfmeter souverän (40.) und bejubelte seinen zweiten Bundesliga-Treffer.

Bayern liegen in der Tabelle hinter Union Berlin auf Platz zwei

Ein weiterer sollte in der zweiten Halbzeit noch folgen. Zunächst scheiterte aber Serge Gnabry per Kopf an Dahmen (64.), der auffällige Sane zimmerte den Ball zudem an die Stange (68.). Augenblicke später durfte Kane dann abermals jubeln, als er den Ball über Dahmen hinweg ins Netz chippte (69.). Augsburg betrieb in der Schlussphase in Person von Dion Beljo (87) lediglich Ergebniskosmetik. Die Bayern liegen nach dem zweiten Saisonsieg hinter Spitzenreiter Union Berlin auf Rang zwei.

In Mainz ging das Heimteam durch Jae-sung Lee (25.) in Führung. Der Ausgleich für die ab der 61. Minute in Unterzahl agierende Eintracht gelang Omar Marmoush in der Nachspielzeit (91.). Der jüngst aus Eindhoven zurückgekehrte Mwene war aufseiten der Mainzer bis zur 78. Minute im Einsatz, Karim Onisiwo fehlte aufgrund eines grippalen Infekts.