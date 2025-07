1:0 – Schweden gewinnt Skandinavien-Duell gegen Dänemark

Schwedens Fußballerinnen haben ihr EM-Auftaktspiel gegen Dänemark mit 1:0 gewonnen. Den Siegtreffer erzielte Filippa Angeldahl in der 55. Minute. Dänemarks Star-Stürmerin Pernille Harder verpasste den Ausgleich in der Schlussphase.

Schwedens Fußballerinnen sind ihrer Favoritenrolle im Skandinavien-Duell der EM mit Dänemark knapp gerecht geworden. Gold-Torschützin Filippa Angeldahl (55.) sorgte am Freitag vor 17.319 Zuschauern in Genf für einen gelungenen Turnierstart des ersten Frauen-Europameisters 1984. Die weiteren Gegnerinnen in der Gruppe C sind Deutschland und Polen, die um 21.00 Uhr in St. Gallen aufeinandertreffen.

Spielverlauf mit Höhepunkten

Schweden hatte Dänemark erst vor einem Monat 6:1 in der Nations League besiegt. So klar wurde es dieses Mal nicht. Die Schwedinnen durchbrachen den dänischen Defensivblock erst mit einer Leistungssteigerung nach der Pause. Aktivposten Angeldahl, sie war in Hälfte eins mit einem Freistoßkracher an der dänischen Torfrau Maja Bay Östergaard gescheitert, traf nach Doppelpass mit Kosovare Asllani an der Strafraumlinie per Flachschuss.

VAR im Mittelpunkt

In der Anfangsphase hatten die Däninnen, die ihre Konterchancen ungenau ausspielten, während etlichen Minuten der VAR-bedingten Unterbrechung vergeblich auf einen Handelfmeter gehofft. Madelen Janogy war mit Zutun der Gegenspielerin ins Straucheln gekommen und hatte dann den Ball vor der lauernden Star-Stürmerin Pernille Harder gegen den Arm bekommen. Von ABBA-Gesängen ("Lay All Your Love On Me") ihrer Schlachtenbummler begleitet, waren die Schwedinnen nach dem erlösenden 1:0 scheinbar ungefährdet - ehe Harder im Finish erst mit einem strammen Schuss an der Latte und mit einem Kopfball am schwedischen Block scheiterte.