× Das ist Rangnicks Kader gegen Estland & Deutschland

Der Countdown zum großen Saisonfinale für das heimische Nationalteam läuft! Am Montag gab ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für die letzten beiden Auftritte bekannt.

Am 16. November (18 Uhr, live auf ServusTV) geht es für unsere Kicker im letztem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland rein rechnerisch sogar um den Gruppensieg.

Zur Erinnerung: Österreich liegt in Gruppe F nur einen Punkt hinter dem aktuellen Spitzenreiter Belgien. Die Rechnung ist einfach: Gewinnt Österreich in Estland und spielt Belgien am 19. November gegen Aserbaidschan nur unentschieden oder verliert, dann holt das ÖFB-Team Platz 1.

Gruppensieg wichtig für EM-Auslosung

Im Hinblick auf die EM-Gruppenphasen-Auslosung am 2. Dezember wäre dies ein Riesen-Vorteil. Grund: Österreich wäre in Topf 1 und würde damit Kalibern wie England, Spanien oder Deutschland entgehen. Apropos: Gegen den EM-Gastgeber zelebriert Österreich im Ernst Happel-Stadion am 21. November (20.45 Uhr, ORF1) das letzte Länderspiel des Jahres. Dabei kommt es zum 4. Duell zwischen Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann. Die Bilanz? Zwei Siege und ein Remis für Rangnick!