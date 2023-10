× Diese Elf soll endgültig EM-Ticket fixieren

In wenigen Minuten wird es in Baku ernst. Mit dieser Aufstellung soll heute (18 Uhr/live auf ORF1) im Auswärtsspiel gegen Aserbaidschan die Qualifikation für die Endrunde in Deutschlang gelingen. Überraschung: Sasa Kalajdzic startet als Solo-Spitze. Marcel Sabitzer auf der Bank.

Die große Party mit den eigenen Fans konnte die Rangnick-Elf am Freitagabend nach der bitteren 2:3-Pleite gegen Belgien nicht veranstalten. Allerdings gibt es keinerlei Grund den Kopf in den Sand zu stecken, denn das Motto heißt schließlich “Aufgeschoben ist nicht aufgehoben”.

Denn mit einem Sieg gegen Aserbaidschan (ab 17.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) würde das rot-weiß-rote Team nach Spanien, Belgien, Schottland, Portugal, Türkei, Frankreich und Gastgeber Deutschland als achtes Team das Endrunden-Ticket lösen. Nach David Alaba, Marko Arnautovic, Stefan Posch und Philip Mwene muss ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im entscheidenden Quali-Spiel aber auch auf Michael Gregoritsch und Kevin Danso verzichten. Stattdessen soll es diese Elf richten:

Österreich: A.Schlager - Seiwald, Lienhart, Wöber, Prass - X. Schlager, Laimer (K) - Schmid, Grillitsch, Kainz - Kalajdzic

Aserbaidschan: Magomedaliyev- Haghverd, Krivotsyuk, R. Mammadov, Jafarguliyev - Bayramov, Isaev, Makhmudov, Diniyev-Dadasov, Sheydaev

Rangnick baut um

Österreichs Fußball-Nationalteam nimmt das möglicherweise entscheidende EM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan mit einer an vier Positionen veränderten Startformation in Angriff. Im Sturmzentrum startet Sasa Kalajdzic. Dazu setzte Rangnick in der Offensive neu auf Köln-Kapitän Florian Kainz und erstmals von Beginn an auf Werder Bremens Romano Schmid. Statt des verletzten Kevin Danso kam Alexander Prass ins Team.

© oe24 ×

Burgi & Sabitzer vorerst Bankdrücker

Christoph Baumgartner, Manprit Sarkaria und Patrick Wimmer, die am Freitag in Wien gegen Belgien noch begonnen hatten, sitzen in Baku vorerst auf der Ersatzbank. Das gilt auch für den erst am Sonntag zum Kader gestoßenen Team-Rückkehrer Guido Burgstaller und für Marcel Sabitzer, der nach seiner Adduktorenverletzung gegen die Belgier einen Kurzeinsatz verzeichnet und per Elfmeter getroffen hatte.