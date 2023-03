Neo-Bondscoach Koeman startet EM-Quali gegen Vizeweltmeister Frankreich

Frankreich startet alles andere als mit einer leichten Aufgabe in die Fußball-EM-Qualifikation. "Les Bleus" bekommen es mit Neo-Kapitän Kylian Mbappe am Freitag (20.45 Uhr) im Stade de France in St. Denis bei Paris mit den Niederlanden zu tun.

Die Vorbereitung der "Oranjes" lief gar nicht nach Plan, gleich fünf Spieler mussten wegen einer Virusinfektion das Teamcamp verlassen. Keine guten Aussichten also für Ronald Koeman vor seinem Comeback auf der Nationalteam-Trainerbank. Neben Bayern Münchens Abwehrspieler Matthijs de Ligt mussten auch Newcastle-Innenverteidiger Sven Botman, Liverpool-Stürmer Cody Gakpo, Eindhoven-Mittelfeldakteur Joey Veerman und Anderlecht-Tormann Bart Verbruggen am Donnerstag vorzeitig abreisen. Nachnominiert wurden Bayern-Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch, Vitesse-Arnheim-Goalie Kjell Scherpen und Inter-Mailand-Verteidiger Stefan de Vrij. Koemann war auch schon zwischen Februar 2018 und August 2020 in 20 Länderspielen für das niederländische Team verantwortlich. Nun soll er als Nachfolger von Louis van Gaal Erfolg bringen. Eine besondere Partie könnte das Auftaktspiel der Gruppe B gegen den WM-Finalisten für Daley Blind werden, der 33-jährige Linksverteidiger von Bayern München könnte mit einem Einsatz in den niederländischen 100er-Club vorstoßen. Das jüngste direkte Duell ging im Rahmen der Nations League am 16. November 2018 mit 2:0 an die Niederländer. Das war zugleich das Ende einer Niederlagenserie, hatten doch zuvor die Franzosen fünfmal, darunter in den drei Pflichtspielen, das bessere Ende für sich gehabt.