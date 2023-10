Thriller um die EURO-Tickets - diese Stars müssen zittern

Die Franzosen (15) können mit einem Sieg im Schlager bei den Niederlanden am Freitag das Ticket vorzeitig lösen. Für Oranje (9) geht es darum, nicht hinter die bisher punktgleichen Griechen zurückzufallen. Irland (3) ist quasi aus dem Rennen.

Kroatien und die Türkei sind vor ihrem direkten Duell in Osijek in den besten Positionen (jeweils 10). Armenien und Wales (je 7) lauern dahinter.

© Getty

Belgien und Österreich (je 13) sind quasi durch, der Sieger am Freitag in Wien ist es auch rechnerisch. Die auch in der Nations League schlecht platzierten Schweden (6) drohen die EM zu verpassen.