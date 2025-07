Frankreich und England im EM-Viertelfinale - Titelverteidiger siegt 6:1

Frankreich und Titelverteidiger England haben bei der Frauen-Fußball-EM in der Schweiz das Viertelfinale erreicht. Die Französinnen gewannen gegen die Niederlande 5:2, England siegte 6:1 gegen Wales. Die Viertelfinal-Duelle stehen bereits fest.

Frankreich besiegte am Sonntagabend in Basel die Niederlande 5:2 (1:2) und sicherte sich mit neun Punkten den ersten Platz in Gruppe D. Im Parallelspiel in St. Gallen setzte sich England gegen Wales mit 6:1 (4:0) durch.

Frankreichs turbulenter Sieg

Nach Führung durch Sandie Toletti (22.) kassierte Frankreich durch Victoria Pelova (26.) und ein Eigentor von Selma Bacha (41.) noch die Niederlage. Marie-Antoinette Katoto (61.) und Delphine Cascarino (64., 67.) drehten das Spiel. Sakina Karchaoui traf per Elfmeter (92.).

Englands souveräner Erfolg

England führte durch Georgia Stanway (13./Elfmeter), Ella Toone (21.), Lauren Hemp (30.) und Alessia Russo (44.) bereits 4:0 zur Pause. Beth Mead (72.), Hannah Cain (76.) und Ágnes Beever-Jones (89.) komplettierten den Sieg.