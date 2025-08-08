Große Trauer: Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner ist tot

Große Trauer in Fußball-Österreich: Der ehemalige ÖFB-Präsident Leo Windtner ist im Alter von 74 Jahren infolge eines Herzversagens verstorben.

Der ehemalige Generaldirektor der Energie AG und ÖFB-Präsident (2009-2021) Leo Windtner ist am Freitag im Alter von 74 Jahren bei einer Wanderung auf den Traunstein laut ORF an einem Herzstillstand ums Leben gekommen.

Dies bestätigte der Obmann der Bergrettung Gmunden, Stefan Oberkalmsteiner, der APA. Der Oberösterreicher hätte am 30. August seinen 75. Geburtstag gefeiert. Laut Informationen der Bergrettung wurde diese um 07.50 Uhr alarmiert, und daraufhin wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. 15 Bergretter waren im Einsatz, drei davon stiegen zum Einsatzort auf rund 800 Meter Seehöhe auf. Die Helfer konnten aber für den 74-Jährigen nichts mehr tun. Per Notarzthubschrauber wurde Windtner vom Berg geflogen. Der Notarzt habe noch versucht ihn wiederzubeleben, jedoch erfolglos.

Der Oberösterreicher prägte über viele Jahre die heimische Wirtschaft und den Sport. In die ÖFB-Amtszeit Windtners fiel u.a. die Ernennung von Marcel Koller als Teamchef sowie die erstmalige Qualifikation für eine Euro 2016.

