Jordanien verspielt Sieg gegen Costa Rica – Algerien feiert 7:0-Gala

Österreichs WM-Gruppengegner zeigten sich am Freitagabend mit zwei völlig verschiedenen Gesichtern. Während Auftaktgegner Jordanien einen sicher geglaubten Sieg spät aus der Hand gab, feierte Algerien ein echtes 7:0-Torfestival.

Jordanien, am 17. Juni in Santa Clara der erste ÖFB-Prüfstein bei der Weltmeisterschaft, erlebte in Amman einen bitteren Abend. Die Truppe von Coach Jamal Sellami führte gegen Costa Rica bereits komfortabel mit 2:0, ehe in der Schlussphase die Konzentration völlig flöten ging.

Spätes Drama in Jordanien

Baha Faisal (50.) per Elfmeter und Ibrahim Sabra (76.) hatten die Gastgeber eigentlich auf die Siegerstraße gebracht. Doch Costa Rica schlug eiskalt zurück: Alcocer (84.) traf im Nachschuss eines Strafraums und Madrigal (91.) besorgte in der Nachspielzeit den 2:2-Endstand. Damit bleibt Jordanien auch im ersten Spiel des WM-Jahres ohne Erfolgserlebnis.

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Algerien zerlegt Guatemala

Ganz anders präsentierte sich Algerien, auf das Österreich am 28. Juni in Kansas City trifft. In Genua fegten die Nordafrikaner Guatemala mit 7:0 vom Platz. Herausragender Akteur war Amine Gouiri mit einem Doppelpack (19., 60.). Auch Altstar Riyad Mahrez trug sich per Elfmeter (31.) in die Schützenliste ein.

Generalprobe für den Ernstfall

Die weiteren Treffer für die entfesselten Algerier erzielten Abada (45.+1), Aouar (47.), Ghedjemis (76.) und Benbouali (82.). Während auf Algerien am Dienstag mit Uruguay ein echter Brocken wartet, muss Jordanien gegen Nigeria ran. Für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gab es bei diesen Beobachtungen jedenfalls reichlich Videomaterial zur Analyse.