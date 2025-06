Deutsche & Franzosen kämpfen um versöhnliches NL-Ende

Das Duell Deutschland-Frankreich am Sonntag (15 Uhr, live RTL) entscheidet, wer Platz drei in der Nations League einnimmt.

Mit dem Mini-Sommermärchen in der Nations League klappte es nicht – deshalb kämpft die deutsche Nationalmannschaft jetzt zumindest um ein versöhnliches Ende. Gegen Frankreich will die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann sich am Sonntag (15 Uhr, live RTL) Platz drei sichern. Die perfekte Möglichkeit, um das Halbfinal-Aus gegen Portugal (1:2) besser zu verdauen.

Zweite Heim-Bewerb-Pleite für Deutsche

Aus den Fehlern, die man in der jüngsten Partie beging, wollen die Deutschen lernen, so Kapitän Joshua Kimmich: „Wir müssen gewisse Lehren daraus ziehen. Wir müssen verstehen, dass, wenn wir nicht bei 100 Prozent sind, dann wird es gegen jeden Gegner schwer.“ Und betonte mit Hinblick auf das Frankreich-Duell: „Wir haben am Sonntag die Chance, eine Reaktion zu zeigen.“

Die Enttäuschung über den verpassten Finaleinzug ist allerdings weiterhin groß. Immerhin war es der zweite Heimbewerb innerhalb eines Jahres, bei dem es dem DFB-Team nicht glückte, im eigenen Land zu triumphieren. Bei der Heim-EM im vergangenen Sommer mussten sich Florian Wirtz und Co. im Viertelfinale gegen Spanien geschlagen geben (1:2).

»Les Bleus« kassierten erneut Spanien-Pleite

Wie es ist, gegen die Spanier zu verlieren, mussten auch die Franzosen wieder einmal am eigenen Leib erfahren. Nach der Halbfinals-Pleite bei der EM in Deutschland (1:2), erhielten „Les Bleus“ nun auch im NL-Halbfinale eine spanische Abreibung (4:5).Wie auch den Deutschen, geht es den Franzosen darum, noch das meiste aus der Nations League zu holen. Langzeittrainer Didier Deschamps erklärte: „Es wird ein anderes Spiel werden. Wir haben weniger Zeit, uns zu erholen. Es wird Veränderungen bei Deutschland und in unserer Mannschaft geben. Wir werden versuchen, uns zu erholen und zu gewinnen.“