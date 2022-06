Deutsche wollen in Ungarn zurück auf Siegerstraße

Deutschland kämpft im 3. Gruppenspiel am Samstag in Ungarn um den ersten Sieg.

„Schade, dass wir uns nicht belohnt haben“ – mit dem Ergebnis gegen England war Bundestrainer Hansi Flick zuletzt nicht glücklich. Mit der Leistung beim 1:1 jedoch schon. Nun soll im dritten Spiel dieser Nations-League-Saison am Samstag in Ungarn (ab 20.45 Uhr im sport24-Liveticker) endlich ein Sieg her! „Wir haben das klare Ziel, gegen Ungarn drei Punkte zu holen“, sagt Nationalmannschafts-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Auch der Auftakt gegen die Italiener hatte zuvor 1:1 geendet. Angesichts der zuletzt stark agierenden Ungarn, die nach einem Sieg über England (1:0) bzw. einer knappen Niederlage gegen Italien (1:2) aktuell einen Punkt vor Deutschland liegen, ist Bierhoff aber gewarnt. „Wir müssen grade gegen defensiv stehende Mannschaften bereit sein, tiefe Wege zu gehen und nicht auf einer Linie zu stehen. Wenn wir langsam spielen, haben wir Schwierigkeiten.“

Kritik: »Wir sind noch nicht effektiv genug«

Die Akkus für Power-Fußball sind jedenfalls wieder voll. Vor dem gestrigen Abschlusstraining und dem anschließenden Flug nach Budapest hatten die Spieler einen Tag Freizeit bekommen. Der sollte auch dafür sorgen, die Köpfe freizubekommen. Denn: „Wir sind noch nicht effektiv genug“, hofft Bierhoff auf eine Trendwende in Sachen Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

Das letzte direkte Duell mit den Ungarn hätte bei der EM im Vorjahr beinahe mit einer Katastrophe für den DFB geendet. Nach zweimaligem Rückstand hatte erst Leon Goretzka in der 84. Minute für den 2:2-Endstand- und damit für den Aufstieg in die K.o.-Phase gesorgt.

England hat im Hit gegen Italien noch eine Rechnung offen

Englands Fußball-Nationalteam empfängt im Parallelspiel am Samstagabend (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) in Wolverhampton in einer Neuauflage des EM-Finales von 2021 Europameister Italien. Im Rahmen der Nations League wollen die "Three Lions" für den verlorenen Elfmeterkrimi in Wembley vor elf Monaten Revanche nehmen. Im Parallelspiel der Gruppe A3 trifft Deutschland in Budapest auf Ungarn, in Pool A4 empfängt Wales in Cardiff Belgien, während Polen in Rotterdam gegen die Niederlande antritt.

Die Engländer haben einen holprigen Start in die Nations League hingelegt. Die Truppe von Trainer Gareth Southgate kassierte in Ungarn eine 0:1-Niederlage, in Deutschland rettete Starstürmer Harry Kane per Elfmeter kurz vor Schluss ein glückliches 1:1. Italien, das mit vier Punkten als Gruppen-Erster auf die Insel reist, kommt nun als Gegner gerade recht: Zum einen soll der erste Dreier her und zum anderen will man die bittere EM-Finalschmach, als England 2:3 im Elferschießen verlor, vergessen machen.

Allerdings dürften beide Trainer kräftig in der Startaufstellung rotieren, wie das zuletzt auch andere Topteams in der Nations League praktiziert haben. "Wir müssen zum einen an das Wohlergehen und die Frische der Spieler denken und uns zum anderen auch auf die WM vorbereiten", gab Southgate zu bedenken. So könnte Jack Grealish, der nach seiner Einwechslung gegen die Deutschen für viel Schwung sorgte, von Beginn an spielen. Zudem dürfte Phil Foden nach seiner Coronaerkrankung zurückkehren.

Italiens Cheftrainer Roberto Mancini treibt unterdessen den Umbau seines Teams weiter voran, die Squadra Azzurra tritt im Vergleich zum EM-Finale kräftig verjüngt im Molineux-Stadion von Wolverhampton an. "Wir haben eine Reihe an jungen Spielern und sind uns bewusst, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Aber wir können zuversichtlich sein, weil wir zwei gute Spiele gegen Deutschland und Ungarn bestritten haben", erklärte Mancini. Italien ist seit zehn Jahren gegen England unbesiegt, die letzte Niederlage in einem Bewerbsspiel ist sogar 45 Jahre her.