DFB plant ein Mini-Sommermärchen

Mit einem Sieg im Halbfinale gegen Portugal am Mittwoch (21 Uhr, live Puls24 & ZDF) will Deutschland den Nations-League-Titel in greifbare Nähe bringen.

Kaum ist das Champions-League-Finale Geschichte, geht’s direkt weiter mit dem nächsten großen Fußball-Kracher: Das Final-Four der Nations League steht an – vier Top-Teams, ein Ziel: Der Titel! Den Startschuss gibt Gastgeber Deutschland. Heute (21 Uhr, live Puls24 & ZDF ) trifft die DFB-Elf im ersten Halbfinale in München auf die portugiesische Auswahl rund um Altmeister Cristiano Ronaldo. Mit den heimischen Fans im Rücken soll dabei beim Blitz-Turnier im eigenen Land der erste Titel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann her. Deutsche warten schon lang auf Titel Zu groß ist acht Jahre nach dem letzten Triumph im Confederations-Triumph die Sehnsucht nach einem Pokal. „Die Zeit danach war natürlich negativ prägend, angefangen mit der WM 2018 bis zum März im letzten Jahr. Diese sechs Jahre waren eher medium, eigentlich sogar schlechter als medium. Aber wir haben zumindest die Chance, einen kleinen Titel zu gewinnen“, merkte auch Kapitän Joshua Kimmich an, der gegen die Selecao sein 100. Länderspiel bestreitet. Bis zum Rekordspieler Lothar Matthäus fehlen ihm allerdings noch 50 Einsätze. Nach dem unglücklichen Viertelfinal-Aus gegen Spanien bei der Heim-EM 2024 soll die Nations League nun „ein Baustein auf dem Weg zu einem noch größeren Ziel“ sein, wie der Bayern-Profi mit Blick auf die WM 2026 anmerkte. Auch für Nagelsmann bleibt das Großturnier in den USA, Kanada und Mexiko das große Ziel.

Jedoch bitter: Im Vergleich zum Viertelfinal-Erfolg gegen Italien im März muss der 37-Jährige im Halbfinale gleich auf mehrere Leistungsträger verzichten: Antonio Rüdiger, Jamal Musiala, Angelo Stiller und Tim Kleindienst fehlen verletzt oder angeschlagen. Immerhin eine gute Nachricht: Marc-André ter Stegen kehrt nach monatelanger Pause ins Tor zurück und genießt direkt wieder den Status als Nummer eins. Anders als bei Barcelona, wo er um seinen Posten zittern muss. Ronaldo will weiter für Portugiesen glänzen Bei Portugal, dem Nations-League-Champion von 2019 steht der Rekordspieler noch auf dem Rasen. Kimmichs 100 Partien hat Cristiano Ronaldo schon lange erreicht. Bei 219 Partien für die „Seleção“ hält der mittlerweile 40-jährige Star-Angreifer, 136 Tore hat der Mann von Madeira dabei erzielt. „Da ist man noch ein gutes Stück weit entfernt“, scherzte Kimmich zu diesen Zahlen. Trotz CR7-Power feierte das DFB-Team zuletzt sechs Siege in Folge über Portugal. Ein gutes Omen für ein Mini-Sommermärchen.