DFB-Team trifft nach Ballbub-Rettung auf Ronaldo

Die Final-Four der Nations League stehen fest! Kurios: Deutschland buchte das Halbfinal-Ticket auch dank eines 15-jährigen Ballbuben, der beim turbulenten 3:3-Remis im Rückspiel gegen Italien das 2:0 anbahnte

Der junge BVB-Fan Noel Urbaniak wurde am Sonntagabend zu einem stillen deutschen Helden beim Viertelfinal-Hit in Dortmund. Als es nach einer Abwehr von Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma in der 36. Minute einen Eckball gab, warf der 15-Jährige den Ball blitzschnell zu DFB-Kapitän Joshua Kimmich. Dieser realisierte, dass Donnarumma seine Vorderleute verbal zurechtwies, die Italiener im Strafraum also noch ungeordnet waren und spielte flach in die Mitte, wo Jamal Musiala ohne jegliche Gegenwehr ins leere Tor vollenden konnte.

Musiala: »Es ist sein Assist«

"Es ist sein Assist", sagte Musiala nach dem Spiel - und verwies dabei auf den handlungsschnellen Ballbuben „Ich hatte den Ball und habe Kimmich den dann zugeworfen. Er hat sich später auch noch einmal bei mir bedankt für den Assist und mir den Spielball unterschrieben. Das ist jetzt meiner“, erklärte er stolz mit dem Ball in der Hand. Ein gemeinsames Foto hat es auch noch gegeben. Dazu wird ihn der DFB mit einem Trikot belohnen und mit Freikarten für das nächste Heimspiel zukommen lassen. Das wird das Semifinale gegen Portugal sein. "Uns erwartet ein dickes Brett mit hervorragenden Einzelspielern", sagte DFB-Coach Julian Nagelsmann.

Portugal wartet - "Dickes Brett"

Die DFB-Auswahl erwarte "ein dickes Brett" mit hervorragenden Einzelspielern, sagte Nagelsmann mit Blick auf Portugal. Einer davon ist Cristiano Ronaldo, der beim 5:2-Erfolg nach Verlängerung gegen Dänemark einer von drei portugiesischen Torschützen war. Ebenfalls das Halbfinal-Ticket gelöst haben Spanien und Frankreich. Der Vize-Weltmeister fertigte Kroatien im Rückspiel in Paris mit 3:0 ab, Spanien setzte sich gegen die Niederlande in Valencia erst im Elfmeterschießen durch.