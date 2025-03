Nach sechs Monaten: Mbappé gibt Frankreich-Comeback gegen Kroatien

Das französische Nationalteam kann am Donnerstag (20.45 Uhr, live DAZN) wieder auf die Unterstützung seines Kapitäns bauen. Kylian Mbappé ist im Nations-League-Viertelfinale gegen Kroatien wieder mit von der Partie.

Der Kapitän ist wieder an Bord! Seit einem halben Jahr stand Super-Stürmer Kylian Mbappé nicht mehr für die französische Nationalmannschaft auf dem Platz. Der 26-Jährige machte im vergangenen Herbst eine schwere Zeit durch, wurde deshalb nicht im Kader von Langzeittrainer Didier Deschamps berücksichtigt. Am Donnerstag (20.45 Uhr, live DAZN) kommt es zur großen Mbappé-Rückkehr. Im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League gegen Kroatien trägt der Real-Madrid-Torjäger wieder das Trikot der "Bleus".

Kein Bruch zwischen Mbappé & Deschamps

"Ich komme an, als wäre ich nie weg gewesen", versicherte Mbappé. Der einstige Prinz von Paris Saint-Germain bestätigte außerdem, dass kein böses Blut zwischen ihm und Coach Deschamps fließen würde. "Wir haben gemeinsam Erfolge gefeiert und unsere Beziehung kann nicht wegen zwei, drei Meinungsverschiedenheiten, die zudem überhaupt nicht schwerwiegend sind, in der Mülltonne landen."

Die Franzosen können also wieder auf ihren Superstar setzen, um sich den Weg ins Finale zu bahnen. Dort hätten die Weltmeister von 2018 die Chance, sich zum einzigen Zweifach-Nations-League-Champion zu küren. 2021 setzte man sich nach einem 2:1 gegen Spanien bereits einmal die NL-Krone auf.

Dalic: "Frankreich ist in großartiger Form"

Die Kroaten empfangen in Split alles andere als einen einfachen Gegner, vor allem was die Offensive betrifft. Darauf ist Coach Zlatko Dalic bereits eingestellt: "Wir haben zwei Spiele gegen eine der besten Nationalmannschaften der Welt, das wird alles andere als einfach, aber wir wollen ins Final Four einziehen. Frankreich ist in großartiger Form. Mbappé, Dembélé, Barcola - das sind Spieler, die jedem Probleme bereiten können. Wenn wir ihnen Zeit und Raum geben, werden sie sehr gefährlich sein."