NL-Halbfinale: Spanien & Frankreich im Duell der Wunderkinder

Das zweite Halbfinale der Nations League bringt ein absolutes Hammer-Duell hervor: Am Donnerstag (21 Uhr, live DAZN) stehen sich Spanien und Frankreich gegenüber.

Der spanischen Nationalmannschaft kann schon seit geraumer Zeit niemand mehr das Wasser reichen. Das letzte Mal, als "La Furia roja" zu spüren bekam, wie es ist zu verlieren, war Ende März 2024, in einem Freundschaftsspiel gegen Kolumbien (0:1). 18 Spiele später (inklusive eines glorreichen EM-Titels) können die Spanier bereits den nächsten Triumph in greifbare Nähe bringen: den zweiten Nations-League-Titel in Folge. Ein paar Hürden hat die Mannschaft von Coach Luis de la Fuente davor allerdings noch zu bezwingen. So zum Beispiel das heutige NL-Halbfinale (21 Uhr, live DAZN) gegen Frankreich.

Yamal brachte Fußballwelt schon mit 15 zum Staunen

Dabei rücken vor allem die beiden Wunderkinder Lamine Yamal (ESP) und Désiré Doué (FRA) in den Mittelpunkt. Ersterer beeindruckt die Fußballwelt schon seit seinem Debüt mit Barcelonas A-Mannschaft im April 2023 - zu diesem Zeitpunkt war das Offensivtalent gerade einmal 15 Jahre und 291 Tage alt. Doch Yamals Alter mindert dessen Leistungen keineswegs.

Das spiegelt sich auch im Trophäenschrank des mittlerweile 17-Jährigen wider. Darin fanden, unter anderem, ein EM-Pokal (2024), zwei Meisterschaftstrophäen mit Barca (2023, 2025) sowie jeweils ein spanischer Pokal (2025) und Superpokal (2025) bereits Platz.

Doué schoss PSG zum CL-König

Auf der anderen Seite verfügt das Jungjuwel der Franzosen, Doué, über etwas, das Yamal bislang verwehrt geblieben war - einen Triumph in der Champions League. Mit Paris Saint-Germain kürte sich der 20-Jährige Ende Mai zu den Fußballkönigen Europas, lieferte im Finale eine spektakuläre Show ab. Am 5:0 gegen Inter Mailand beteiligte der PSG-Youngster sich mit zwei Toren sowie dem Assist zum Führungstreffer. Er könnte gegen die Spanier also noch geschont werden.

Auch letztes Duell fand im Halbfinale statt

Knapp ein Jahr nach ihrem letzten Aufeinandertreffen im Halbfinale der EM 2024 in Deutschland stehen sich Spanien und Frankreich also wieder gegenüber. Damals mussten sich "Les Bleus"-Superstar Kylian Mbappé und Co. mit 1:2 geschlagen geben. Und auch das heutige Duell dürfte für die Mannschaft von Langzeittrainer Didier Deschamps keine leichte Aufgabe werden. Der Coach erklärte: "Diese spanische Mannschaft hat ihre Qualität bereits unter Beweis gestellt - sie ist die beste Mannschaft Europas und wahrscheinlich auch der Welt." An Spannung wird es im Halbfinale also nicht mangeln.