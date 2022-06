Portugal kracht heute auf Spanien

Hit zum Auftakt: Portugal muss heute zu Spanien und kämpft gegen Fluch.

Sevilla. "Wir wissen, dass Spanien ein großartiges Team mit hochkarätigen Spielern ist -genau wie wir", stellt Portugal-Star William Carvalho klar. Angeführt von Superstar Cristiano Ronaldo geht der Nations-League-Sieger von 2019 heute in Sevilla auf einen Sieg los und will damit gleichzeitig einen Fluch beenden. Denn: Portugal konnte gegen die spanische Nationalmannschaft noch nie auf spanischem Boden gewinnen. Einzig ein Erfolg über das spanische Olympia-Team sprang im Jahr 1937 (2:1 in Vigo) heraus.

+++ Ab 20.45 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker +++

Teamchef Fernando Santos freut sich jedenfalls auf die Gruppe A2: "In der Nations League gibt es kein einfaches Los. Wir sind auf dem europäischen Topniveau. Es ist eine sehr starke Gruppe. Das sind Teams mit großer Qualität und wir müssen bereit sein." Bereits sein will auch Spanien. "Es ist das Schöne an diesem Wettbewerb, dass es keine Spiele gegen schwächere Teams gibt, hier kann man gegen jeden verlieren", sagt Spanien-Teamchef Luis Enrique. Auch Pablo Sarabia betont: "Die Nations League ist ein Wettbewerb, der uns motiviert."

Remis-Könige treffen wieder aufeinander

Ob es heute einen Sieger geben wird, ist mehr als nur fraglich. Denn: Die letzten 4 Duelle endeten jeweils mit einem Unentschieden. Insgesamt gab es in 9 der letzten 13 Begegnungen zwischen Spanien und Portugal keinen Sieger. Heute soll sich das wieder ändern, beide wollen erfolgreich starten.