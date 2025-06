Spanien ringt Frankreich mit 5:4 nieder – Jetzt im Finale gegen Portugal

Spanien steht im Finale der UEFA Nations League. Mit einem spektakulären 5:4-Erfolg gegen Frankreich sicherte sich die „Furia Roja“ das Ticket für das Endspiel gegen Portugal am Sonntag.

Spanien hat sich in einem atemberaubenden Halbfinale der Nations League mit 5:4 gegen Frankreich durchgesetzt. Der Titelverteidiger trifft nun am Sonntag (21:00 Uhr/live ORF1) in Stuttgart auf Europameister Portugal.

Blitzstart nach französischem Lattentreffer

Die Partie begann mit Vollgas auf beiden Seiten. Frankreich traf früh die Latte (Hernández, 12.), doch Spanien war effizienter. Nach einem Assist von Lamine Yamal erzielte Nico Williams das 1:0 (22.). Mikel Merino erhöhte kurz darauf nach Kombination mit Oyarzabal auf 2:0 (25.). Ein Abseitspfiff verhinderte ein weiteres Tor noch vor der Pause.

Spanien baut Führung weiter aus

Nach dem Seitenwechsel verwandelte Yamal einen Elfmeter zum 3:0 (54.), Pedri schlenzte nur eine Minute später sehenswert zum 4:0 (55.) ein. Frankreich kämpfte sich mit einem Elfer von Mbappé (59.), einem Tor von Cherki (79.) und einem Eigentor von Vivian (84.) auf 4:5 heran. Dazwischen hatte Yamal (67.) mit seinem zweiten Treffer getroffen.

Später Anschlusstreffer von Kolo Muani

In der Nachspielzeit traf Randal Kolo Muani in Minute 90'+4 zum 5:4-Endstand. Frankreich kam noch einmal ran, konnte das Comeback aber nicht vollenden. Spanien rettete den knappen Vorsprung über die Zeit und zieht ins Finale ein.

Duell um den Titel mit Portugal

Im Finale trifft Spanien auf Europameister Portugal, das sich zuvor für das Endspiel qualifiziert hatte. Das Duell um den Titel steigt am Sonntag um 21:00 Uhr (live ORF1).