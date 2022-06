Team will heute Wunder gegen Frankreich

48.500 Fans sollen uns heute (20.45 LIVE im Ticker) zum Frankreich-Wunder peitschen.

Das Loch-Thema ist abgehakt, der Weltmeister jetzt im Visier unserer Teamstars! Zur Erinnerung: Ein kurioser Hohlraum im Rasen des Ernst Happel Stadions bestimmte zuletzt die internationalen Schlagzeilen. Sogar die Austragung des Hits gegen Frankreich stand auf der Kippe. Mittlerweile ist aber alles "repariert" und die die Freigabe der UEFA da. Heißt: Das große Fan-Spektakel kann steigen!

Happel ist erstmals seit 2018 wieder ausverkauft

48.500 Zuschauer sind im Happel-Oval heute live dabei. Das Stadion ist erstmals seit vier Jahren wieder ausverkauft. "Die Vorfreude ist groß, die ganze Mannschaft freut sich auf dieses Spiel", sagt Jungstar Nicolas Seiwald und betont: "Gegen Benzema und Mbappé zu spielen, ist einfach ein Traum. Viel geilere Spiele gibt es gar nicht." Während Österreich mit einem 3: 0 gegen Kroatien und einem 1: 2 gegen Dänemark in die Gruppe A1 der Nations League startete, hinkt Frankreich den hohen Erwartungen hinterher. Auf ein 1: 2 gegen die Dänen folgte ein 1: 1 in Kroatien. "Damit kann ich natürlich nicht ganz zufrieden sein", meinte Teamchef Didier Deschamps.

Rangnick: »Angriff ist die beste Verteidigung«

Auch an Österreich haben "Les Blues" nicht unbedingt die besten Erinnerungen. Beim letzten Heim-Duell in Wien gelang unserem Team 2008 die 3: 1-Sensation. In insgesamt 23 Spielen gegen Frankreich feierte Rot-Weiß-Rot neun Siege, holte zwei Remis und kassierte zwölf Pleiten. In der Weltrangliste sind die Franzosen aktuell 3., Österreich 34.

Der Matchplan von Teamchef Ralf Rangnick? "Es kommt auf jedes einzelne Detail an. Wir müssen die Fehler in der Defensive minimieren und versuchen, weiterhin viele Chancen herauszuspielen und sie auch zu verwerten", verrät er. Der Deutsche will, dass die Mannschaft auch gegen den Weltmeister die Initiative ergreift: "Immer, wenn wir proaktiv waren, hatte der Gegner Probleme. Angriff ist gegen solche Gegner die beste Verteidigung."

Nach neun Umstellungen im letzten Spiel setzt Trainer Rangnick erneut auf Rotation: "Wir werden versuchen, eine möglichst frische Mannschaft ins Spiel zu schicken, aber auch versuchen, die bestmögliche Mannschaft spielen zu lassen." Im Tor dürfte Martin Fraisl heute seine Premiere feiern.