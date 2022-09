Team will Weltmeister heute zu Fall bringen

Österreich kann Frankreich heute (20.45 Uhr) in die Nations League B schießen.

Wir wollen diese zwei Spiele gewinnen", stellt ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer klar. Heute startet unser Team gegen Frankreich in das finale Nations-League-Doppel,

am Sonntag wartet zu Hause Kroatien. Aktuell ist Österreich in der Gruppe A1 Dritter. Auf Leader Dänemark fehlen fünf Punkte, auf Kroatien drei. Frankreich ist mit zwei Zählern Rückstand auf unser Team Letzter. Das heißt: Feiert die Rangnick-Elf heute einen Sieg, ist der Klassenerhalt fixiert und Frankreich steigt ab -ausgerechnet der Weltmeister.

Sabitzer: »Das wäre natürlich bitter für sie«

"Das wäre natürlich bitter für sie. Wir fokussieren uns aber auf uns", betont Sabitzer. Im ersten direkten Gruppenduell konnte Österreich den Franzosen schon ein Bein stellen, holte in Wien ein 1: 1. Dazu fehlen der Deschamps-Elf heute zahlreiche Stars wie Karim Benzema, Kingsley Coman, Paul Pogba oder N'Golo Kanté.

Mbappé traf schon in Wien -Team ist gewarnt

Stürmer Michael Gregoritsch ist trotzdem gewarnt: "Wir haben eine Chance, zu gewinnen, wir sind eine ordentliche Truppe. Aber wir sind der David, quasi die Gallier." Marko Arnautovic meint: "Die Franzosen haben eine überragende Mannschaft, vielleicht die beste der Welt, es wird sehr schwierig und wir wissen, was auf uns zukommt." Der 33-Jährige betont aber auch: "Keiner ist unschlagbar. Wir brauchen uns nicht verstecken." Auf was es heute ankommen wird?"Wir müssen viel Druck auf den Ball ausüben. Wir brauchen Ruhe bei eigenem Ballbesitz und eine gute Tagesverfassung", sagt Sabitzer. Geht es nach Verteidiger Christopher Trimmel braucht es auch eine kompakte Defensivleistung. Er warnt vor allem vor Paris-Superstar Kylian Mbappé, der schon beim 1: 1 in Wien traf: "Spieler wie ihn kann man nicht alleine verteidigen."

Gregoritsch: »Können in Frankreich bestehen«

Klar ist: Die Franzosen stehen heute unter Zugzwang. 2020/21 gewannen "Les Bleus" noch die Nations League, bei einer Pleite gegen Österreich steigt man in die B-Liga ab. "Es ist immer ein bissl leichter, wenn bei der anderen Mannschaft mehr Druck liegt", weiß Trimmel. Viermal konnte Österreich in Frankreich schon gewinnen -der letzte Auswärtssieg liegt allerdings 57 (!) Jahre zurück. Gregoritsch mein trotzdem: "Wir können dort bestehen." Der 28-Jährige hofft das der Klassenerhalt vorzeitig besiegelt wird: "Es wäre etwas Besonderes, wenn wir in der Liga bleiben."

