So heizt Nagelsmann DFB-Team für Österreich-Hit ein

DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf eine unkonventionelle Vorbereitung für die anstehenden Testspiele gegen die Türkei am Samstag (21 Uhr/ live RTL) und drei Tage später gegen unser Nationalteam (20.45 Uhr/ live ORF1). Seine Devise: Der richtige Beat führt zum Sieg!

Unter Neo-Bundestrainer Julian Nagelsmann erlebt die deutsche Nationalmannschaft einen ungewöhnlichen Wandel – und zwar im Takt! Am Dienstagvormittag erklang beim ersten Training über den Frankfurter DFB-Campus eine eigens vom 36-Jährigen zusammengestellte Playlist. Diese unkonventionelle, aber bereits fest etablierte Tradition soll nun stets die erste Viertelstunde des Trainings locker einleiten.

DFB-Team setzt auf »Nagelsmann-Beat«

Die unkonventionelle Musikauswahl reicht von Dr. Dre, Elton John bis zu Kontra K, einem bekannten Deutschrapper aus Berlin, dessen Titel "Erfolg ist kein Glück" auf ausdrücklichen Wunsch des Trainerteams erklang. Der Song betont, dass "nur mit Blut, Schweiß und Tränen die Unendlichkeit bezahlt wird". Eine klare Botschaft, die möglicherweise die Einstellung und Entschlossenheit der Spieler stärken soll.

Nach und nach sollen auch die Spieler und andere Betreuer eingebunden werden ihr Musik-Wünsche äußern. So will der Ex-Bayern-Trainer das Teamgefühl stärken und eine positive Atmosphäre schaffen. Es bleibt jedoch abzuwarten ob Nagelsmann sein musikalisches "Makeover" das DFB-Team gegen Österreich am 21. November (20.45 Uhr / live auf ORF1) auch tatsächlich zum Sieg führt.