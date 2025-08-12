Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
Guido Burgstaller
© GEPA

Neuzugang im Stab

Trainer-Hammer: Guido Burgstaller wird ÖFB-Coach

12.08.25, 10:24
Teilen

Der ehemalige Rapid-Kapitän Guido Burgstaller hat beim ÖFB angeheuert. 

"Ich möchte meine über die Jahre gesammelten Erfahrungen gerne an die Jungs auf dem Platz weitergeben und hoffe gleichzeitig, selbst viel vom Trainerteam lernen zu können", erklärte der 36-jährige Burgstaller am Dienstag in einer Aussendung des Fußballverbandes. Burgstaller wird beim ÖFB Individualtrainer für das U19-Nationalteam. 

Guido Burgstaller
© GEPA

"Mit seiner Klasse"

Sebastian Prödl, der Leiter Nachwuchs-Nationalteams im ÖFB, und U19-Teamchef Martin Scherb freuten sich über die prominente Ergänzung im Trainerteam. "Mit seiner Klasse wird er als Individualtrainer unseren Offensivspielern wertvolle Ratschläge geben und unseren Defensivspielern zeigen, wie sie sich optimal gegen ihre Gegenspieler behaupten", sagte Scherb.

Trainer-Hammer: Guido Burgstaller wird ÖFB-Coach
© Skysport Austria

Trainer-Hammer: Guido Burgstaller wird ÖFB-Coach
© oe24

Ende der Karriere 

Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer Burgstaller hatte seine Profilaufbahn nach Ende der abgelaufenen Saison nach einer überstandenen schweren Kopfverletzung infolge einer Auseinandersetzung im privaten Rahmen beendet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden