Trainer-Hammer: Guido Burgstaller wird ÖFB-Coach

Der ehemalige Rapid-Kapitän Guido Burgstaller hat beim ÖFB angeheuert.

"Ich möchte meine über die Jahre gesammelten Erfahrungen gerne an die Jungs auf dem Platz weitergeben und hoffe gleichzeitig, selbst viel vom Trainerteam lernen zu können", erklärte der 36-jährige Burgstaller am Dienstag in einer Aussendung des Fußballverbandes. Burgstaller wird beim ÖFB Individualtrainer für das U19-Nationalteam.

"Mit seiner Klasse"

Sebastian Prödl, der Leiter Nachwuchs-Nationalteams im ÖFB, und U19-Teamchef Martin Scherb freuten sich über die prominente Ergänzung im Trainerteam. "Mit seiner Klasse wird er als Individualtrainer unseren Offensivspielern wertvolle Ratschläge geben und unseren Defensivspielern zeigen, wie sie sich optimal gegen ihre Gegenspieler behaupten", sagte Scherb.

Ende der Karriere

Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer Burgstaller hatte seine Profilaufbahn nach Ende der abgelaufenen Saison nach einer überstandenen schweren Kopfverletzung infolge einer Auseinandersetzung im privaten Rahmen beendet.