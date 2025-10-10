Alle feiern die Rekord-Show von ArnauTOOOORvic

45 Länderspieltreffer! Der Polster-Rekord ist gefallen – Arnie ist jetzt Österreichs Tor-König.

Das Ernst-Happel-Stadion gehörte am Donnerstagabend nur Marko Arnautovic. Während die ÖFB-Elf nach dem historischen 10:0 gegen San Marino schon Richtung Kabine zog, drehte der Mann des Abends seine Ehrenrunde – und kniete vor Dankbarkeit sogar noch einmal in der rot-weiß-roten Fankurve. Grund: Mit seinem erstem Viererpack im Österreich-Trikot schrieb der 36-Jährige Fußballgeschichte – 45 Länderspieltore! Der Rekord von Toni Polster ist gefallen und Arnie ist jetzt Österreichs alleiniger Tor-König.

ÖFB-Torschützenliste

Rang Spieler Tore 1. Marko Arnautovic 45 2. Toni Polster 41 3. Hans Krankl 34 4. Johann Horvath 29 5. Erich Hof 28 6. Marc Janko 28 7. Anton Schall 27 8. Matthias Sindelar 26 9. Andreas Herzog 26 10. Karl Zischek 24 11. Walter Schachner 23 12. Marcel Sabitzer 23 13. Michael Gregoritsch 22 14. Karl Decker 19 15. Christoph Baumgartner 19 28. David Alaba 15 51. Louis Schaub 8 57. Konrad Laimer 7 65. Alessandro Schöpf 6 96. Sasa Kalajdzic 4 103. Stefan Posch 4 105. Xaver Schlager 4 130. Romano Schmid 3 132. Philipp Lienhart 3

Arnie: »Schönster Tag nach Geburt der Kinder«

„Das ist für mich ein sehr, sehr schöner Moment“, erklärte Arnautovic sichtlich erleichtert. Der Druck der vergangenen Wochen fiel endlich ab. Seine Teamkollegen hatten ihn immer wieder angetrieben, auch die Medien hatten das Thema intensiv begleitet. „Ich will jetzt erst mal nichts mehr von Rekorden hören“, scherzte der einzige ÖFB-Kicker der „Fußball-Neuzeit“, der nun sowohl als Top-Torschütze als auch als Rekordteamspieler beide prestigeträchtigen Bestmarken innehat. Als Erste gratulierten durften ihm seine engsten Vertrauten – allen voran Papa Tomislav. Direkt nach dem Abpfiff stürmte Arnie zu seinem Vater, fiel ihm in die Arme – Tränen des Stolzes und der Erleichterung flossen. „Der schönste Tag meines Lebens war die Geburt meiner Kinder – aber das kommt gleich danach. Das ist etwas Außergewöhnliches“, sagte der Torjäger später sichtlich bewegt.

Emotionale Liebeserklärung von Frau Sarah

Die emotionalste Gratulation kam jedoch aus der Ferne: Ehefrau Sarah verfolgte das Spiel gemeinsam mit den Töchtern Emilia und Alicia von Italien aus. Auf Instagram richtete sie nach der Gala-Nacht rührende Worte an ihren Mann. „Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich bin. Zuzusehen, wie die Träume meiner Familie wahr werden. Das erfüllt mein Herz auf eine Weise, die ich nicht erklären kann. Der Traum meines Mannes wurde war. Er ist Rekordtorschütze.“ Ein wichtiges Ziel hat Arnautovic jedoch noch auf seiner Agenda stehen. Er will 2026 mit dem ÖFB-Team zu seiner ersten WM reisen. Das Turnier nächsten Sommer in Nordamerika könnte der Schlusspunkt seiner schillernden Karriere sein. „Ich will einfach nur zur WM, die WM spielen, euch allen die Hand geben und das war‘s“, so der Stürmer. Gute Nachrichten: Auch dieser Traum scheint zum Greifen nahe.