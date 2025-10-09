Arnautovic jagt gegen San Marino Polster-Torrekord

Marko Arnautovic hat gegen San Marino die historische Chance, Toni Polsters ÖFB-Torrekord näherzurücken. Dem Kapitän fehlen nur drei Treffer zur Bestmarke, während Marcel Sabitzer in die ewige Top Ten vorstoßen könnte.

Marko Arnautovic steht am Donnerstag gegen San Marino vor einem historischen Abend in der österreichischen Nationalmannschaft. Dem ÖFB-Kapitän fehlen nur drei Tore, um Toni Polsters Torrekord von 44 Treffern einzustellen oder sogar zu übertreffen. Gegen den Weltranglistenletzten San Marino bietet sich dem 36-Jährigen die ideale Gelegenheit, sein Torkonto aufzustocken.

Sabitzer auf Top Ten-Kurs

Im Schatten von Arnautovic' Rekordjagd könnte Marcel Sabitzer in die ewige ÖFB-Top Ten vorstoßen. Der aktuelle Nationalspieler liegt mit 23 Toren auf Platz elf und benötigt nur einen Treffer, um Karl Zischek von Platz zehn zu verdrängen. Selbst Johann Horvath auf Platz vier mit 29 Toren ist für Sabitzer auf mittlere Sicht in Reichweite.

Weitere Ranglisten-Verbesserungen möglich

Auch andere aktive Teamspieler könnten sich in der ewigen Torschützenliste verbessern: Michael Gregoritsch liegt momentan auf Platz 14 mit 21 Toren, Christoph Baumgartner auf Platz 15 mit 19 Treffern. Die Chancen auf Torerfolge stehen gut - in bisher drei Duellen mit San Marino erzielte Österreich drei klare Siege bei einem Torverhältnis von 15:1.

Historische Siegesserie möglich

Ein Erfolg über San Marino wäre der fünfte Pflichtspielsieg des ÖFB-Teams in Serie. Zuletzt gelangen neun Pflichtspielsiege en suite in der EURO-2016-Qualifikation - die bis heute gültige Bestmarke. Fünf Länderspielsiege am Stück gelangen zuletzt von Oktober bis November 2020, damals allerdings in Nations League und Testspielen.

Arnautovic als alleiniger Rekordhalter

Sollte Arnautovic Polster tatsächlich einholen, wäre er der erste ÖFB-Spieler der "Fußball-Neuzeit", der sowohl Rekordtorschütze als auch Rekordinternationaler (127 Spiele) wäre. Im ersten Duell mit San Marino im Juni gelang dem Kapitän ein Doppelpack, allerdings vergab er auch einen Elfmeter.