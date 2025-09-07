Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
  5. WM-Qualifikation
Memphis Depay
© APA/AFP/PETRAS MALUKAS

WM-Qualifikation

Depay rettete mit Rekord 3:2-Sieg der Niederlande in Litauen

07.09.25, 20:35
Teilen

Der 31-Jährige ist mit 52 Toren nun alleiniger Oranje-Rekordhalter vor van Persie.

Kaunas. Mit einem Doppelpack gegen Außenseiter Litauen (11., 63.) hat Memphis Depay am Sonntag nach einer wenig überzeugenden Mannschaftsleistung nicht nur den 3:2-(2:2)-Sieg der Niederlande in der WM-Qualifikation gerettet, sondern auch eine neue Oranje-Bestmarke aufgestellt. Mit nun 52 Treffern in 104 Spielen überholte der 31-Jährige, der für den brasilianischen Club Corinthians kickt, seinen einstigen Teamkollegen Robin van Persie (50) und ist alleiniger Rekordhalter.

Nach Depays erstem Treffer und dem 2:0 durch Quinten Timber (33.) sah alles nach einem souveränen Erfolg der Niederländer aus. Doch Gvidas Gineitis (36.) und Edvinas Girdvainis (43.) glichen noch vor der Pause für die bis dahin harmlosen Litauer aus. Dann schlug Depay wieder zu und machte den Auswärtssieg perfekt. Mit zehn Punkten aus vier Partien führt sein Team Gruppe G an.

