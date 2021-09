Für Deutschland zählt am Mittwoch gegen Island nur ein Sieg.

Zwei Siege und ein Torverhältnis von 8:0 – die Bilanz von Hansi Flick ist die beste aller Bundestrainer nach den ersten beiden Partien. Doch Flick hat natürlich noch lange nicht genug. Nach der schwachen Vorstellung beim 2:0 in Liechtenstein gab seine Mannschaft bei der 6:0-Tor-Gala über Armenien die perfekte Antwort.

+++ Deutschland gegen Island ab 20:45 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker +++



„Wir haben gegen Liechtenstein viele Dinge gut gemacht und viele nicht so gut. Wir wollen zeigen, dass wir einen tollen Fußball spielen können, dass die Mannschaft Vertrauen in ihre Qualitäten hat. Das hat man gegen Armenien gesehen. Das ist jetzt der Maßstab, daher haben wir einiges vor“, stellt Flick klar.

Begeisterung der Fans war Balsam auf Seele

Freude hatte die DFB-Auswahl auch mit der Stimmung im Stuttgarter Stadion – die Fans zeigten sich begeistert. „Es war ein Miteinander, die Mannschaft mit ihrer tollen Leistung und die Zuschauer mit einer tollen Atmosphäre. Da hat man ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil wir das auch lange nicht erlebt haben“, gestand Flick. Mittelfeld-Ass Leon Goretzka fügte hinzu: „Die Begeisterung der Fans ist für uns Balsam auf die Seele.“

Deutschland will Platz 1 in Gruppe J verteidigen

Durch den Erfolg im Top-Spiel lacht Deutschland nach fünf Spieltagen nun von der Spitze der Gruppe J, hat zwei Punkte Vorsprung. Heute wollen Flick und Co. mit einem weiteren Erfolg gegen Island den nächsten Schritt Richtung WM 2022 machen – und für Flick wäre es zu Beginn seiner Amtszeit gleich ein Sieg-Hattrick. „In Island gilt es jetzt, die Leistung zu wiederholen und konstant auf einem hohen Level zu performen“, betont Goretzka. Heißt: Deutschland will sich heute in Island keine Blöße geben.