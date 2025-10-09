Alles zu oe24VIP
Frenkie Schinkels: Arnie machte es richtig spannend

Team-Insider

Frenkie Schinkels: Arnie machte es richtig spannend

09.10.25, 23:30
Es gibt sie doch noch, die sogenannten Fußballzwerge. San Marino hatte bestenfalls Minimundus-Niveau. Tormann Colombo bot stümperhafte Leistung, während Arnautovic lange zu wenig bedient wurde.

Es gibt sie doch noch, die sogenannten Fußballzwerge. San Marino hatte bestenfalls Minimundus-Niveau.

Tormann-Rätsel gibt keine Antwort

Tormann Colombo hat uns Rätsel aufgegeben: Wie kann man sich auf WM-Qualifikations-Niveau so stümperhaft anstellen?

Arnautovic lange vergessen

Nur auf einen haben sie lange vergessen: auf Marko Arnautovic. Unser Rekordspieler wurde in der ersten Hälfte zu wenig angespielt. Er ist einfach nicht zu seinen Chancen gekommen.

Körpersprache spricht Bände

Ich schätze, das war auch Pausen-Thema in der Kabine. Beim Torjubel über den zweiten Treffer wenige Sekunden nach Wiederanpfiff sah man an Arnies Körpersprache: „So stell ich mir das vor!“

Rangnicks Fußballfest

Unterm Strich haben wir ein Fußballfest erlebt. Ganz nach dem Geschmack von Teamchef Ralf Rangnick, dessen Vorgabe ein hoher Sieg gewesen war. Punktemaximum und Top-Tordifferenz sind die halbe Miete für die WM-Qualifikation.

