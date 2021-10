Hinteregger & Laimer beim Abschlusstraining

Das österreichische Fußball-Nationalteam dürfte am Dienstag im WM-Qualifikationsspiel in Dänemark auf Martin Hinteregger und Konrad Laimer zurückgreifen können.

Die beiden zuletzt angeschlagenen Stammspieler machten am Montagabend zumindest den medienöffentlichen Teil des Abschlusstrainings in Kopenhagen mit. Hinteregger plagen seit einiger Zeit Schulterprobleme. Beim jüngsten 2:0-Sieg auf Färöer musste der Abwehrchef wegen Schwindelgefühls nach einer Stunde ausgetauscht werden. Laimer erlitt in der Partie nach seinem Führungstor einen Schlag auf den Oberschenkel. Teamchef Franco Foda hatte bereits davor insgesamt elf Ausfälle kompensieren müssen.

Als einziger Spieler aus dem zur Verfügung stehenden 23-Mann-Kader musste in Kopenhagen Alexander Schlager individuell trainieren. "Er ist im Training umgeknickt und hat Probleme am Sprunggelenk", sagte Foda über den LASK-Schlussmann.