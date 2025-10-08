ÖFB gegen San Marino - Rangnick fordert Kantersieg

Das ÖFB-Team steht in der WM-Qualifikation vor einer Pflichtaufgabe gegen Weltranglistenletzten San Marino. Teamchef Ralf Rangnick fordert einen hohen Sieg für das Torverhältnis, muss aber auf Christoph Baumgartner verzichten.

Das ÖFB-Team steht am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) im Wiener Happel-Stadion vor einer klaren Pflichtaufgabe. Gegen den Weltranglistenletzten San Marino, der in seiner Länderspielgeschichte erst dreimal gewonnen hat, peilt Teamchef Ralf Rangnick einen Kantersieg an. "Es geht um drei Punkte, die sind Pflicht, aber es geht auch ums Torverhältnis. In Wahrheit geht es also um vier Punkte", analysierte der Deutsche.

Torverhältnis als Schlüssel

Bei Punktegleichheit mit Bosnien-Herzegowina zählt zunächst die Tordifferenz. Österreich hat derzeit im Vergleich zu den punktgleichen Bosniern um einen Treffer das Nachsehen, allerdings mit einem Spiel in der Hinterhand. Das erste Duell im Juni endete mit einem 4:0-Auswärtssieg, diesmal wäre ein höherer Sieg wünschenswert.

Baumgartner fällt aus

Christoph Baumgartner wird mit großer Wahrscheinlichkeit fehlen. Der Leipzig-Profi laboriert seit zwei Wochen an Problemen mit dem Fußgewölbe im Fersenbereich. "Das ist zuletzt nicht besser, sondern im Gegenteil sogar ein bisschen schlechter geworden", erklärte Rangnick. Ziel sei es, den Mittelfeldspieler für das schwierige Auswärtsspiel in Bukarest am Sonntag fit zu bekommen.

Gelbe-Karten-Risiko

Vier Spieler riskieren bei einer Gelben Karte eine Sperre für das Rumänien-Spiel: Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch, Florian Grillitsch und Phillipp Mwene sind vorbelastet. "Es wäre hilfreich, dass sich keiner der jetzt schon Vorbelasteten eine Gelbe holt", betonte Rangnick.

Rekord-Zuschauerzahl erwartet

Bis Mittwochmittag waren bereits 36.000 Karten verkauft. "Wenn gegen den Weltranglistenletzten an einem Donnerstagabend 40.000 kommen, ist das schon ein Statement", zeigte sich Rangnick beeindruckt. Der Teamchef selbst erschien mit orthopädischem Knieroller zur Pressekonferenz, muss sein lädiertes Sprunggelenk noch zwei Wochen schonen.