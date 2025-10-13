Alles zu oe24VIP
Spanien
WM-Quali

Ohne Yamal & Co.: Spanier wollen gegen Bulgarien makellos bleiben

13.10.25, 15:53
Europameister Spanien will im WM-Quali-Duell gegen Bulgarien am Dienstag (20.45 Uhr, live DAZN) seine Siegesserie fortsetzen.

Unbesiegt und ohne Gegentor - einfach makellos. Europameister Spanien ist auf dem besten Wege, sich für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren. Am Wochenende konnte "La Furia Roja" gegen Georgien und Sturm-Graz-Torjäger Otar Kiteishvili den dritten Quali-Sieg in Folge verzeichnen - trotz der Absenz einiger Top-Stars!

Yamal, Williams, Rodri & Co. fallen aus

Unter anderem stehen Jung-Juwel Lamine Yamal (FC Barcelona/Schambein), Nico Williams (Athletic Bilbao/Schonung), Dean Huijsen (Real Madrid/Beinmuskel), Fermin Lopez (FC Barcelona/Beinmuskel) sowie Gavi (FC Barcelona/Meniskus) und Rodri (Manchester City/Oberschenkel) den Spaniern während dieser Länderspielpause nicht zur Verfügung. Darüber hinaus musste auch noch Barca-Star Dani Olmo wegen einer Wadenverletzung frühzeitig vom Nationalteam abreisen.

Die Verletzungsliste von Coach Luis de la Fuente ist zwar lang, der Gegner vom Dienstag (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker), Bulgarien, scheint allerdings keine unüberwindbare Hürde zu sein. Die Bulgaren mussten sich in bislang jeder WM-Quali-Partie geschlagen geben, verkörpern mit null Punkten auf dem Konto das Schlusslicht der Gruppe E. Auf Spitzenreiter Spanien fehlen der Truppe von Trainer Aleksandar Dimitrov bereits neun Punkte!

