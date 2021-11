× So benotet Schinkels unsere ÖFB-Kicker gegen Moldawien

Unser ÖFB-Team gewinnt gegen Moldawien im WM-Qualifikationsspiel mit 4:1. ÖSTERREICH-Experte Frenkie Schinkels benotet die ÖFB-Kicker - wie gewohnt knallhart.

MIt dem Ergebnis kann man zufrieden sein, es ist ein versöhnlicher Abschluss des Länderspieljahres. Besonders in Hälfte eins hat das Team ein sehr gutes Spiel gemacht. Gut, Moldawien ist auch ein Gegner, der nicht viel besser ist als eine Zweitliga-Mannschaft. Vielleicht wurden auch deshalb in der zweiten Halbzeit die Zügel etwas schleifen gelassen. Da gab es nicht mehr so viel Miteinander.

Heinz Lindner (Note: 3)

Spiele wie diese sind oft die schwierigsten für Tormänner. Lindner war kaum gefordert und hat sich deshalb auch nicht auszeichnen können. Beim Gegentor hatte er keine Chance. Sagen wir so: Wichtig war, dass jemand mit Handschuhen da war.

Christopher Trimmel (Note: 2)

Trimmel hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert, mit Schaub über die rechte Seite viel Druck gemacht. Die Vorlage zum 1:0 und das 2:0 selbst erzielt - eine starke Ausbeute des Union-Berlin-Kapitäns.

Philipp Lienhart (Note: 3)

Mir hat sehr gefallen, wie Lienhart von hinten rausgespielt hat. Das Einzige, das man ihm ankreiden kann: Beim Gegentor hob er das Abseits auf. Da hätte er besser aufpassen müssen. Aber gegen Moldawien kann man das verschmerzen.

Aleksandar Dragovic (Note: 3)

Auch Dragovic hat eine abgebrühte Leistung abgeliefert und den gelb-gesperrten Hinteregger gut ersetzt. Konzentriert, aber auch nichts Großartiges.

Andreas Ulmer (Note: 3)

Sein Bemühen kann man Ulmer nicht absprechen. Aber er bringt im Nationalteam doch nie so recht ganz die selbe Leistung wie bei Salzburg.

Nicolas Seiwald (Note: 2)

Seine Laufstärke hat mich beeindruckt. Das hat seinem Nebenmann Grillitsch die Möglichkeit gegeben, Kontrolle zu übernehmen. Bis jetzt war Seiwald unauffällig, aber wichtig. Er kann auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Florian Grillitsch (Note: 2)

Grillitsch hat das Spiel an sich gezogen und nach seinem Tempo diktieren können. Aber: In den Play-off-Spielen muss das Tempo wieder erhöht werden. Dort warten andere Kaliber als Moldawien.

Louis Schaub (Note: 3)

Nach seinem Doppelpack gegen Israel wurde er mit der Startelf belohnt. Das Selbstvertrauen und die Spielfreude hat man ihm angesehen. Aber Schaub hätte in der ersten Hälfte doch mehr Chancen herausspielen müssen. Das gilt aber für die gesamte Offensive.

Marcel Sabitzer (Note: 3)

Über ihn kann ich nur dasselbe sagen wie über Schaub. Er hätte mehr Zählbares zeigen können. Sabitzer braucht Spiele bei den Bayern, dann kann er auch im Nationalteam über sich hinauswachsen.

Marco Grüll (Note: 2)

Wahnsinn! Für mich ist Grüll eigentlich der Überraschungsspieler. Mit seinen Tempoläufen strahlt er vorne große Gefahr aus. Er wird auch künftig eine große Überlegung für die Startformation sein.

Marko Arnautovic (Note: 2)

Zwei Tore von Arnautovic, Note zwei von mir. Die bekommt er hauptsächlich für die erste Halbzeit, da hat er für viel Gefahr gesorgt. Danach war er zu eigensinnig, da ist ihm nicht mehr viel gelungen.

Dejan Ljubicic (Note: 3)

Ein wirklich schönes Tor von ihm zum 4:1. Fast wichtiger war aber die Erkenntnis: Wenn Schlager, Laimer und Co. fehlen, gibt es mit Ljubicic eine gute Alternative in der Hinterhand.

BONUS: Teamchef Franco Foda (Note: 2)

Für diesen Lehrgang bekommt auch der Teamchef ein Gut von mir. Zwei Spiele, zwei Siege, 8:3 Tore - das geht in Ordnung. Ich glaube, dass die Mannschaft doch gerne mit ihm arbeitet. Ich rechne damit, dass er auch im Play-off auf der Bank sitzt. Das ist sinnvoller als ein Trainerwechsel in dieser Phase. Foda kennt die Mannschaft von A bis Z. Wenn alle Spieler an Bord sind, wäre es für einen Mourinho im Play-off gegen zum Beispiel Portugal auch nicht einfacher als für Foda.