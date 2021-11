'Ich glaube weiter an die WM-Teilnahme'

Über die Qualifikation haben wir den Sprung auf den WM-Zug leider verpasst. Mit einer starken Leistung in der Nations League hat sich unser Team aber eine Hintertüre offen gelassen.

Ich bin weiterhin zuversichtlich, dass Österreich bei der Endrunde in Katar mit an Board ist. Wenn man rein nach Qualität unserer Mannschaf t geht, dann sind die fast alle möglichen Gegner in Reichweite. Dazu kann man im März wieder auf einige Rückkehrer bauen. Wenn Spieler wie Kalajdzic, Baumgartner, Schlager, Laimer oder Lainer dabei sind, dann ist unser Nationalteam noch einmal eine Klasse stärker.

WM kann wieder eine Euphorie auslösen

Die Teilnahme an der WM wäre eine super Sache für das ganze Land, könnte eine Euphorie wie bei der EURO auslösen. Mit unseren Jungs macht eine Endrunde tausend Mal mehr Spaß als ohne.

Trotzdem muss ich sagen: Dass eine Weltmeisterschaft im Winter in einem Land wie Katar stattfindet, ist schon sehr befremdlich. Vor allem, weil die Menschenrechte dort mit Füßen getreten werden.