Unser Weg zur Katar-WM 2022

Österreich steht fix im Playoff um die letzten 3 Tickets für die Winter-WM in Katar.

Die WM-Qualifikation geht heute zu Ende. Die zehn Gruppensieger f liegen direkt zur Winter-WM in die Wüste von Katar. Unser Nationalteam verpasste zwar die direkte Qualifikation, hofft aber auf das Play-off im März 2022. ÖSTERREICH beantwortet die wichtigsten Fragen zur "WM-Qualifikation durch die Hintertür":

1.) Wann steigt die Auslosung für die Play-offs?

In zehn Tagen ist es soweit: In Zürich werden am Freitag, 26. November ab 17 Uhr die europäischen Play-offs gelost. Der ORF steigt ab 17.20 Uhr mit der Live-Übertragung ein.

2.) Welche Teams sind im Play-off dabei?

Im Lostopf finden sich die zehn Gruppenzweiten der Quali-Gruppenspiele. Dazu kommen die beiden besten Gruppensieger der Nations League, die es nicht über den direkten Weg geschafft haben. Diese zwölf Teams bestreiten drei Play-off-Wege mit jeweils zwei Halbfinals und einem Finale. Die Sieger dieser drei Wege qualifizieren sich für die WM.

3.) Wie läuft die Play-off-Auslosung?

Sobald die zwölf Teilnehmer der Play-offs feststehen, werden die sechs bestplatzierten Gruppenzweiten in Topf eins platziert und haben damit im Halbfinale Heimrecht. Die verbleibenden sechs Nationen wandern in Topf zwei. Österreich müsste also zuerst auswärts ran. Die Heimspiele sollen dann in Wien ausgetragen werden.

4.) Wie werden die Gruppenzweiten gereiht?

Um die sechs bestplatzierten Gruppenzweiten für Topf 1 zu bestimmen, werden die Ergebnisse der Zweiten gegen die Gruppensechsten gestrichen (bei Gruppen mit sechs Mannschaften). Folgende Kriterien werden in dieser Reihenfolge angewendet:

Höhere Anzahl von Punkten

Bessere Tordifferenz Höhere Anzahl von erzielten Toren

Höhere Anzahl von erzielten Auswärtstoren

Höhere Anzahl von Siegen

Höhere Anzahl von Auswärtssiegen

Geringere Anzahl von Disziplinar-Punkten, basierend auf gelben und roten Karten von Spielern und Teammitgliedern

Setzliste für die UEFA Nations League 2020/21.

Zunächst werden bei der Auslosung die Mannschaften in Topf eins als Heimmannschaften den Halbfinali eins bis sechs zugeordnet. Das zuerst gezogene Team ist Gastgeber. Die Halbfinali Nummer eins und zwei gehören zum Play-off-Weg A, die Halbfinali Nummer drei und vier zum Play-off-Weg B und die Halbfinals fünf und sechs zum Play-off-Weg C.

5.) An welchen Tagen wird gespielt?

Die Play-off-Halbfinali starten am Donnerstag, 24. März 2022. Die Endspiele finden am Dienstag, 29. März 2022 statt. Die Anstoßzeiten werden nach der Auslosung bestimmt.

Die WM in Katar findet zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember 2022 statt. Ausgelost wird die Endrunde im April 2022.