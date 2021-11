So heiß wird die Winter-WM

Hitze, Luftfeuchtigkeit und Sandstürme - auf die Stars kommt in Katar einiges zu.

Die Ligen stehen kurz vor der Winterpause, Fans frieren sich in den Stadien den Allerwertesten ab und der Ski-Weltcup rückt vermehrt in den Fokus. So sieht für Fußball-Freunde in Österreich normalerweise ein typischer November aus. Nicht aber 2022! Im kommenden Jahr steht die Fußball-Welt vor einer Premiere. Erstmals wird eine Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Heiß wird es dabei nicht nur aufgrund der teilnehmenden Top-Nationen Brasilien, Deutschland, Frankreich & Co. - der Austragungsort Katar verspricht auch hitzige Temperaturen. Im Wüstenstaat am Persischen Golf steigt das Thermometer auch im Winter untertags auf bis zu 30 Grad Celsius. Dazu kommt eine hohe Luftfeuchtigkeit von bis zu 60 Prozent.

8 Stadien gebaut, eines verschwindet wieder

Für das Großereignis wurden in Katar keine Kosten und Mühen gescheut. Acht Stadien werden eigens für die WM gebaut, sechs davon wurden bereits eröffnet. Irre: Eine Arena wird nur für sieben Spiele errichtet und soll danach wieder verschwinden. Das Ras-Abu-Aboud-Stadion in Doha wird aus 974 Schiffscontainern konstruiert, die aus recyceltem Stahl bestehen.

Flick: Spieler »wollen Weltmeister werden«

Zu den Topfavoriten um den Titel zählen naturgemäß unsere deutschen Nachbarn. Die DFB-Elf von Trainer Hansi Flick fixierte in der Quali als erste Nation das Ticket für die Endrunde. Der Erfolgshunger im Team ist groß: "Spieler wie Kimmich, Goretzka, Müller oder Neuer wollen Weltmeister werden. Ich weiß, wie die ticken", verdeutlichte Flick die Ansprüche. Seit der Übernahme des Ex-Bayern-Erfolgstrainers träumen die Fans wieder groß. Zuletzt triumphierte Deutschland bei der WM 2014 in Brasilien, nun soll der fünfte Stern auf die Brust.

Verhindern wollen das unter anderem Titelverteidiger Frankreich und Rekordweltmeister Brasilien. Für Neymar &Co. geht es um den insgesamt sechsten WM-Titel.

WM-Überblick

Qualifiziert als Gruppensieger: Dänemark, Deutschland, Frankreich, Belgien, Serbien, Kroatien, Spanien, Schweiz, England

Qualifiziert für das WM-Play-off: Schottland, Österreich, Wales, Portugal, Tschechien, Russland, Nordmazedonien, Schweden, Italien, Polen

Erster oder Zweiter: Norwegen, Türkei, Niederlande

Noch mit Chancen auf Qualifikation für Top 2: Ukraine, Finnland, Bosnien

Ausgeschieden u. a.: Luxemburg, Irland, Aserbaidschan, Griechenland, Georgien, Kosovo