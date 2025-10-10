TV-Spektakel zu Rumänien - Österreich

Zum vorletzten Mal im Rahmen der Qualifikation für die Fußball-WM 2026 läuft der Sonntag-Kracher Rumänien - Österreich (20.45 Uhr) auf ServusTV. Der Salzburger Privatsender hat eine 4-Stunden-Livestrecke vorbereitet.

Bereits um 19.30 Uhr meldet sich Moderator Christian Brugger mit den Experten Martin Harnik und Florian Klein aus der Bukarester Arena Nationala. Reporterin Julia Kienast wird uns mit Stimmen und Interviews versorgen.

Besonders gefragter Interview-Partner wäre Rekord-Stürmer Marko Arnautovic, der am Donnerstag bei der 10:0-Gala gegen San Marino alles überstrahlt hat.

Passend zum Erfolgshunger unseres Teams verlost ServusTV im Rahmen des Rumänien-Spieles eine Kochjacke von Teamkoch Fritz Gamplhuber mit den Autogrammen von Arnautovic, Alaba, Laimer & Co.

Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Gelingt Österreich nach dem 2:1 im Hinspiel in Wien der nächste "Dreier", dann wäre die Tür zur WM-Endrunde 2026 gaaaanz weit offen.

Dann täten sich Harnik und Klein auch nach dem Match bei der beliebten "Zeugnisnoten-Verteilung" im Rahmen der Analyse leicht.

Countdown für "Schluss-Party" am 18. November in Wien

Und ServusTV könnte den Champagner für die große Schlussparty einkühlen. Obwohl ein "Finale" gegen Bosnien-Herzegowina am 18. November (20.45 Uhr/ServusTV) im Wiener Happel-Stadion sportlich was hätte, hoffen wir auf Party-Stimmung schon im Vorfeld der letzten Quali-Partie. Spätestens beim vorletzten Match drei Tage davor auf Zypern (15. November/18 Uhr, ORF1) will Ralf Rangnick mit seiner Truppe alles klarmachen.

PS: Ein Highlight für alle heimischen Fußball-Fans ist die WM-Auslosung am 5. Dezember in Washington. Die läuft ebenfalls auf ServusTV.